بالفيديو.. إعلامي كويتي متهم بالتشبه بالنساء

خالد الظفيري (صدى):
ردّ الإعلامي الكويتي محمد النجادة، على الذين اتهموه بمحاولة التشبه بالفتيات واستخدام مساحيق التجميل.
وأكد محمد النجادة، أن الصور المتداولة له وهو حليق وبدا أقرب للأنثى، هي صورة قديمة تعود إلى بداية الحجر المنزلي؛ لصعوبة ذهابه إلى صالون الحلاقة.
ونفى أن الصورة هي لآخر ظهور له كما زعم مغردون وحسابات على السوشال ميديا، مشيرًا إلى أن استخدم الفلتر لذلك بدا وكأنه استخدم المكياج.
وكان النجادة، قد صرّح قبل عامين بأنه وقال خضع لعمليات “بوتكس” وتجميل للبشرة، مبيننًا أن ما فعله عبارة عن مجرد رتوش، وأنه يحب الاهتمام ببشرته.