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بالفيديو.. إعلامي كويتي متهم بالتشبه بالنساء

Time منذ يوم
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Comment 6
بالفيديو.. إعلامي كويتي متهم بالتشبه بالنساء

خالد الظفيري (صدى):
ردّ الإعلامي الكويتي محمد النجادة، على الذين اتهموه بمحاولة التشبه بالفتيات واستخدام مساحيق التجميل.

وأكد محمد النجادة، أن الصور المتداولة له وهو حليق وبدا أقرب للأنثى، هي صورة قديمة تعود إلى بداية الحجر المنزلي؛ لصعوبة ذهابه إلى صالون الحلاقة.

ونفى أن الصورة هي لآخر ظهور له كما زعم مغردون وحسابات على السوشال ميديا، مشيرًا إلى أن استخدم الفلتر لذلك بدا وكأنه استخدم المكياج.

وكان النجادة، قد صرّح قبل عامين بأنه وقال خضع لعمليات “بوتكس” وتجميل للبشرة، مبيننًا أن ما فعله عبارة عن مجرد رتوش، وأنه يحب الاهتمام ببشرته.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
مشكلتكم مشكله .. الله يعديها على خير ....
زائر
يا دافع البلا
ابو محمد 😎
طيب ...
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ** الحالات تزيد يوم بعد يوم **** الله يحمينا وريرحمنا برحمته ** ويكفينا شر هذا الوباء ****
ابو محمد 😎
انا سميها نصيرة الرجال ..

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