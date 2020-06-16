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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

Time منذ 22 دقيقة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 44.56 نقطة ليقفل عند مستوى 7308.21 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 351 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 287 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 32 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صناعة الورق، وساب للتكافل، والوطنية، وأليانز إس إف، والأبحاث والتسويق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، وجاكو، والخليجية العامة، والأسماك، وإسمنت السعودية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.26%

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسيرا، وجاكو، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 182.23 نقطة ليقفل عند مستوى 9174.00 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 35 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 1867 صفقة.

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أحدث التعليقات

دلال
انا مطلقه وعندي اطفال وساكنه بأيجار مدخولي من الضمان وحساب المواطن وابغى اسجل بوزارة الاسكان الكترونيا لكني ماعرف ممكن الطريقه علما اني مامسجله بجمعيات من قبل وكنت بسجل عن طريق الضمان وصار الوباء وماقدرت اروح وقالو يصير اسجل عن طريق النت فياليت تفيدوني وشكرا
دلال
انا مطلقه وعندي اطفال وساكنه بأيجار مدخولي من الضمان وحساب المواطن وابغى اسجل بوزارة الاسكان الكترونيا لكني ماعرف ممكن الطريقه علما اني مامسجله بجمعيات من قبل وكنت بسجل عن طريق الضمان وصار الوباء وماقدرت اروح وقالو يصير اسجل عن طريق النت فياليت تفيدوني وشكرا
عندما يغيب المساء
اولا الخبر نزلته صدى في شعبان واستغربت من نزوله وقلت الجواب في الشيله والأخ ابو عمار نزل الرابط بس ما في الكلمات اي دلاله تتصل بالخبر وارجع للخبر نفسه وتعرف
naeem
حسبى الله ونعم الوكيل
عندما يغيب المساء
اولا كل الناس معروفيييييين واكبر دليل ان الداخليه جعلت لكل إنسان سجل مدني خاص فيه اما با قي الكلام 🙊فلا أراه 🙈🙉

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