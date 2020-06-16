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مسؤول بالصحة: «يجب عدم تأجيل تطعيمات الأطفال والشباب أقل اهتمامًا بأنفسهم»

Time منذ 39 دقيقة
Views 1462
مسؤول بالصحة: «يجب عدم تأجيل تطعيمات الأطفال والشباب أقل اهتمامًا بأنفسهم»

الرياض (صدى):
شدّد الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية، على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية الصحية واتباع نمط حياة صحي؛ للمحافظة على صحتك وأسرتك وتعزيز مناعتك.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفيروس كورونا المستجد، أنه يجب عدم تأجيل تطعيمات الأطفال وأخذها في الوقت المناسب، مضيفًا أنها متوفرة في جميع المراكز الصحية من خلال تطبيق موعد.

وتابع: " يجب أن نعلم الأطفال أسس الوقاية، وأن نحرص على غذائهم ونشاطهم البدني، وأن نهتم بالجانب النفسي لديهم وعدم دخولهم في قلق وخوف ".

وأكد أن فئة الشباب أقل اهتماماً بسبل الوقاية، ناصحًا بزيادة اهتمامهم بأنفسهم أكثر، بممارسة العادات الجيدة كالأكل الصحي والرياضة.

وأردف: " بالنسبة للكبار في السن لابد أن يهتموا بالاحترازات الوقائية، ويجب أن يستشعر الأب والأم المسؤولية في إرشاد أفراد الأسرة " .

واستطرد: " يجب الاهتمام بالصحة النفسية لدى المجتمع وتعزيزها، فالفهم الصحيح للجائحة بدون تهويل وإهمال ومبالغة في الخوف مهم جدًا، وذلك عن طريق تلقي المعلومات من مصادرها الموثوقة وتجنب السلبيات " .

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أحدث التعليقات

دلال
انا مطلقه وعندي اطفال وساكنه بأيجار مدخولي من الضمان وحساب المواطن وابغى اسجل بوزارة الاسكان الكترونيا لكني ماعرف ممكن الطريقه علما اني مامسجله بجمعيات من قبل وكنت بسجل عن طريق الضمان وصار الوباء وماقدرت اروح وقالو يصير اسجل عن طريق النت فياليت تفيدوني وشكرا
دلال
انا مطلقه وعندي اطفال وساكنه بأيجار مدخولي من الضمان وحساب المواطن وابغى اسجل بوزارة الاسكان الكترونيا لكني ماعرف ممكن الطريقه علما اني مامسجله بجمعيات من قبل وكنت بسجل عن طريق الضمان وصار الوباء وماقدرت اروح وقالو يصير اسجل عن طريق النت فياليت تفيدوني وشكرا
عندما يغيب المساء
اولا الخبر نزلته صدى في شعبان واستغربت من نزوله وقلت الجواب في الشيله والأخ ابو عمار نزل الرابط بس ما في الكلمات اي دلاله تتصل بالخبر وارجع للخبر نفسه وتعرف
naeem
حسبى الله ونعم الوكيل
عندما يغيب المساء
اولا كل الناس معروفيييييين واكبر دليل ان الداخليه جعلت لكل إنسان سجل مدني خاص فيه اما با قي الكلام 🙊فلا أراه 🙈🙉

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