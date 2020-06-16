لاتسيو يرصد مكافأة للاعبيه حال التتويج بالدوري الإيطالي

وكالات (صدى):
قرر كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو، رصد مكافآت بقيمة 18 مليون يورو للاعبيه، حال إحرازهم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، الذي يعود نهاية الأسبوع الجاري.
وينافس لاتسيو، نادي يوفنتوس حامل اللقب في آخر ثمانية مواسم، إذ يحتل المركز الثاني بفارق نقطة يتيمة عن " السيدة العجوز " قبل 12 مرحلة على نهاية الدوري.
ووافق لاعبو الفريق على التخلي عن رواتبهم لمدة شهر بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن " كوفيد-19 " ، فيما سيتم تأجيل راتب آخر حتى شهر ديسمبر المقل؛ فيما رصد رئيس النادي تقديم مكافأة بقيمة 400 ألف يورو لكل لاعب بحال أحرز فريق العاصمة اللقب، أي بمجموع 18 مليون يورو لكامل الفريق.