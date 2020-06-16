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ليان سالم تثق بنفسها لأبعد الحدود
منذ 52 دقيقة
1082
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أحدث التعليقات
دلال
انا مطلقه وعندي اطفال وساكنه بأيجار مدخولي من الضمان وحساب المواطن وابغى اسجل بوزارة الاسكان الكترونيا لكني ماعرف ممكن الطريقه علما اني مامسجله بجمعيات من قبل وكنت بسجل عن طريق الضمان وصار الوباء وماقدرت اروح وقالو يصير اسجل عن طريق النت فياليت تفيدوني وشكرا
دلال
انا مطلقه وعندي اطفال وساكنه بأيجار مدخولي من الضمان وحساب المواطن وابغى اسجل بوزارة الاسكان الكترونيا لكني ماعرف ممكن الطريقه علما اني مامسجله بجمعيات من قبل وكنت بسجل عن طريق الضمان وصار الوباء وماقدرت اروح وقالو يصير اسجل عن طريق النت فياليت تفيدوني وشكرا
عندما يغيب المساء
اولا الخبر نزلته صدى في شعبان واستغربت من نزوله وقلت الجواب في الشيله والأخ ابو عمار نزل الرابط بس ما في الكلمات اي دلاله تتصل بالخبر وارجع للخبر نفسه وتعرف
naeem
حسبى الله ونعم الوكيل
عندما يغيب المساء
اولا كل الناس معروفيييييين واكبر دليل ان الداخليه جعلت لكل إنسان سجل مدني خاص فيه اما با قي الكلام 🙊فلا أراه 🙈🙉
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