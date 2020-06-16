بالصورة.. "أم سارة الودعاني" تثير جدل واسع

أميرة خالد (صدى):
أثار انتشار الهاشتاق الغريب " ام سارة الودعاني " تساؤل الجماهير حول علاقته بخبيرة التجميل الشهيرة خاصةً بعد صعوده للترند رغم ما يتضمنه من تغريدات ليس لها علاقة بها .
وتبين لـ"صدى" أن الهاشتاق يحمل اسم خبيرة التجميل فقط أما مضمونه فيروج لتسديد الديون لبعض الغارمين ، وأن هناك هاشتاقات كثيرة تحمل اسم مشاهير وتروج لنفس المضمون .
ومع ذلك فقد اثارت الحملة غضب المتابعين نظراً لدعوات جمع الأموال بصورة غير رسمية مطالبين خبيرة التجميل بالتقدم ببلاغ إذ قد ينطوي الأمر على عملية نصب بإسمها ، كما يجب أن يتم جمع الأموال بالطرق المعروفة .