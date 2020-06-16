جاريث بيل قد يخرج من حسابات زيدان أمام فالنسيا

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بأن إدارة ريال مدريد إنزعجت من ظهور الويلزي جاريث بيل، بعد ظهوره ، بمستوى متواضع مع الفريق أمام إيبار بعد العودة إلى المباريات من جديد، إضافة إلى كثرة إصاباته، مما يثير الشكوك حول مشاركته في القائمة خلال مباراة فالنسيا.
وأوضحت التقارير بانه من المتوقع أن يخرج الجناح الويلزي من حسابات زيدان هذا الأسبوع، حتى لا تتفاقم الإصابة في ظل الجدول المزدحم بالمباريات خلال الفترة المقبلة.
وعلى جانب متصل، شارك البلحيكي إدين هازارد بشكل طبيعي في التدريبات، مما يعني إمكانية الدفع به أساسياً للمرة الثانية على التوالي أمام الخفافيش في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، الخميس المقبل.