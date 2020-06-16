صور صادمة لمشاهدي "نتفلكس" بعد 20 عام !

وكالات (صدى):
كشف باحثون عن صور مستقبلية مرعبة لمدمني مشاهدة شبكة " نتفلكس " بعد عشرين عام .
واستند الباحثون على بيانات دراسية تحول تأثير نمط الحياة الخامل على صحة الإنسان وبيانات حول عدد ساعات المشاهدات ومدى حركة مدمني الشبكة .
وبإستخدام الكمبيوتر لصورة رجل وامرأة شابين ظهرا بشكل مفزع مستقبلاً بسبب السمنة وإجهاد العين معجلد شائب وأكياس منتفخة حول العين .
وحذر الباحثون أيضاً من تأثير إدمان الشبكة ،إذ يسبب سرطان الأمعاء والإصابة بالسكري والدوالي والصلع نتيجة لقلة التعرض لآشعة الشمس والحصول على فيتامين د .
الجدير بالذكر أن عدد مشاهدي الشبكة ارتفع إلى 183 مليون مشترك نتيجة للعزل المنزلي بسبب كورونا.