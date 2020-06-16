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صور صادمة لمشاهدي "نتفلكس" بعد 20 عام !

Time منذ يوم
Views 1651
صور صادمة لمشاهدي "نتفلكس" بعد 20 عام !

وكالات (صدى):
كشف باحثون عن صور مستقبلية مرعبة لمدمني مشاهدة شبكة " نتفلكس " بعد عشرين عام .

واستند الباحثون على بيانات دراسية تحول تأثير نمط الحياة الخامل على صحة الإنسان وبيانات حول عدد ساعات المشاهدات ومدى حركة مدمني الشبكة .

وبإستخدام الكمبيوتر لصورة رجل وامرأة شابين ظهرا بشكل مفزع مستقبلاً بسبب السمنة وإجهاد العين معجلد شائب وأكياس منتفخة حول العين .

وحذر الباحثون أيضاً من تأثير إدمان الشبكة ،إذ يسبب سرطان الأمعاء والإصابة بالسكري والدوالي والصلع نتيجة لقلة التعرض لآشعة الشمس والحصول على فيتامين د .

الجدير بالذكر أن عدد مشاهدي الشبكة ارتفع إلى 183 مليون مشترك نتيجة للعزل المنزلي بسبب كورونا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
مشكلتكم مشكله .. الله يعديها على خير ....
زائر
يا دافع البلا
ابو محمد 😎
طيب ...
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ** الحالات تزيد يوم بعد يوم **** الله يحمينا وريرحمنا برحمته ** ويكفينا شر هذا الوباء ****
ابو محمد 😎
انا سميها نصيرة الرجال ..

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