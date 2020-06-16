الإطاحة بالجاني الذي دهس مقيم بـ «شرائع مكة»

مكة المكرمة (صدى):
أطاحت الجهات المختصة، بالمتهم في دهس مقيم آسيوي بشرائع مكة المكرمة، ما أدى إلى مصرعه.
وباشرت شعبة البحث والتحري بمرور العاصمة المقدّسة، الحادث الذي وقع قبل أيام، حيث تم تتبُّع خيوط الحادثة والعثور على المركبة التي استُخدمت في الحادث في اليوم الثاني.
وتوصل رجال البحث والتحري، إلى الجاني لاحقًا وتم ضبطه وتسليمه إلى مركز شرطة الشرائع؛ تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.
يذكر أن الجاني كان قد دهس المقيم ولاذ بالفرار، تاركًا إياه متأثرًا بإصابته وقد لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.
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