صورة مدهشة للطفلة اليمنية "ندى الأهدل" التي هربت من أهلها قبل 7 سنوات

فهمي محمد (صدى):
كشفت صورة حديثة للطفلة اليمنية "ندى الأهدل " التي هربت من عائاتها باليمن عام 2013 عن تغيرات كبيرة في مظهرها بعدما أصبح عمرها الآن 20 عام .
وظهرت "الأدهل " شابة جميلة وأنيقة بعدما أصبحت ناشطة ناجحة له دور كبير في حماية حقوق الطفل باليمن ، لتثير إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي والتمنيات بمزيد من التألق والتفوق .
وكانت "الأدهل " قد هربت من عائلتها التي أصرت على تزويجها في عمر الـ 13 عام بينما كانت عمتها قد انتحرت حرقاً بعد تزويجها في نفس العمر .
وهربت الفتاة من ابيها إلى عمها الذي حماها من أبيها بعدما ظن الجميع أنها تعرضت للخطف وصعدت قضيتها للرأي العام حيث بدت طفلة شجاعة ومثقفة وفصيحة .
وتولت بعد ذلك مؤسسة ندى لحماية حقوق الطفل في اليمن ورشحت لجائزة نوبل للأطفال العالمية للعام 2018 وتم تمويل مشروعين لها.