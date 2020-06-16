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إدارة برشلونة تقترب من تجديد عقد شتيجن لسنوات قادمة

Time منذ 45 دقيقة
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إدارة برشلونة تقترب من تجديد عقد شتيجن لسنوات قادمة

وكالات (صدى):
إقتربت إدارة برشلونة ، من تجديد عقد الألماني مارك تير شتيجن، رسميا ، حيث أنه من المتوقع أن يتم تجديد العقد مع الفريق لسنوات إضافية، بعد وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة جداً.

وأعطى شتيجن الضوء الأخضر لوكيله من أجل التوقيع، بعد إبداء إدارة النادي الكتالوني مرونة كبيرة في تحسين عقده، ومن المتوقع أن يتم التوقيع رسميا ، خلال أيام قبل نهاية بطولة الليجا هذا الموسم، حتى يحصل الحارس على التقدير الذي يستحقه بعد سنوات من التألق محلياً وقارياً.

ويذكر أن شتيجن يرتبط بعقد رسمي مع البارسا حتى صيف 2022، وتبلغ قيمته السوقية حالياً نحو 72 مليون يورو على الأقل، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

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اللهو البرئ
وين هو ذا المكان..
اللهو البرئ
وين هو ذا المكان..
بلبل البحر
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمها
عندما يغيب المساء
الله يهد كبرهم ويهلكهم
عذب
صناعه اعلاميه لصقوها بالسعوديه غايتها معروفه بس ابشركم ما احد يدري عنها لوتنقلي مو ترقص تف عليها وعلى متابعينا

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