إدارة برشلونة تقترب من تجديد عقد شتيجن لسنوات قادمة

وكالات (صدى):
إقتربت إدارة برشلونة ، من تجديد عقد الألماني مارك تير شتيجن، رسميا ، حيث أنه من المتوقع أن يتم تجديد العقد مع الفريق لسنوات إضافية، بعد وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة جداً.
وأعطى شتيجن الضوء الأخضر لوكيله من أجل التوقيع، بعد إبداء إدارة النادي الكتالوني مرونة كبيرة في تحسين عقده، ومن المتوقع أن يتم التوقيع رسميا ، خلال أيام قبل نهاية بطولة الليجا هذا الموسم، حتى يحصل الحارس على التقدير الذي يستحقه بعد سنوات من التألق محلياً وقارياً.
ويذكر أن شتيجن يرتبط بعقد رسمي مع البارسا حتى صيف 2022، وتبلغ قيمته السوقية حالياً نحو 72 مليون يورو على الأقل، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.