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بالصور.. سر علاقة الكويتية دينيس بيدوت بـ «ليل وين» بعد انفصاله

Time منذ يوم
Views 4248
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بالصور.. سر علاقة الكويتية دينيس بيدوت بـ «ليل وين» بعد انفصاله

خالد الظفيري (صدى):
كشفت عارضة الأزياء اللاتينية التي تحمل الجنسية الكويتية "دينيس بيدوت" ، صديقة مغني الراب الأمريكي الشهير "ليل وين"، اليوم الثلاثاء، عن علاقتهما الناشئة.

ونشرت دينيس بيدوت مجموعة من الصور برفقة ليل وين؛ حيث علقت عليها: " بطريقة ما وسط كل هذا الجنون ، حدث شيء مميز"؛ لتؤكد على علاقتهما بعد شهر واحد فقط من انفصال مغني الراب العالمي عن خطيبته الأسترالية المشهورة لاتيكا توماس.

وفي السياق نفسه، أظهرت عارضة الأزياء الكويتية، صوراً جريئة برفقة ليل وين، وهي تقبله وتضحك، وفي صورة أخرى وضعا رأسيهما قريبة من بعضهما البعض وابتسما بلطف للكاميرا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
مشكلتكم مشكله .. الله يعديها على خير ....
زائر
يا دافع البلا
ابو محمد 😎
طيب ...
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ** الحالات تزيد يوم بعد يوم **** الله يحمينا وريرحمنا برحمته ** ويكفينا شر هذا الوباء ****
ابو محمد 😎
انا سميها نصيرة الرجال ..

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