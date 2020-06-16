طريقة تقليل نسبة الشوائب في زيت المحرك

أميرة خالد (صدى):
كشف بعض خبراء السيارات، عن حيلة تخفض نسبة الشوائب في الزيت، مما يزيد من كفاءة الزيت لوقت أطول، وذلك عن طريق وضع قطعة مغناطيس داخل فلتر الزيت بالسيارة أو يمكنك تثبيت هذه القطعة أعلى فلتر الزيت.
ويعمل المغناطيس على التقاط الأجزاء الصغيرة التي تنتج عن الاحتكاك، وهي برادة الحديد الناعمة التي تصدر عن أجزاء المحرك أثناء العمل، فضلًا عن بقاء لون الزيت صافيا حتى أطول فترة ممكنة وقد تصل إلى 20.000 كيلو.
ويؤدي إلى بقاء رواسب وشوائب الزيت مترسبة في الفلتر بدون الخروج للمحرك، مما يساعد في حماية المحرك من تعرضه إلى الأضرار، كما تمنع قطعة المغناطيس انسداد مجرى الزيت داخل المحرك، وبالتالي يساعد على إطالة عمر المحرك وحماية مكوناته من التلف، وهذه الطريقة تستخدمها شركات السيارات في زيت الفتيس.