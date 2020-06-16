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غلطة سراي التركي يرفض تمديد إعارة "مايكون"

Time منذ ساعة
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غلطة سراي التركي يرفض تمديد إعارة "مايكون"

ماجد محمد (صدى):
تسبب رفض نادي غلطة سراي التركي تمديد الإعارة للبرازيلي مايكون في صدمة لإدارة نادي النصر.

ورفض غلطة سراي التمديد للاعب مايكون يهدد إستمراريته مع النصر في إستكمال الجولات المتبقية.

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اللهو البرئ
وين هو ذا المكان..
اللهو البرئ
وين هو ذا المكان..
بلبل البحر
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمها
عندما يغيب المساء
الله يهد كبرهم ويهلكهم
عذب
صناعه اعلاميه لصقوها بالسعوديه غايتها معروفه بس ابشركم ما احد يدري عنها لوتنقلي مو ترقص تف عليها وعلى متابعينا

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