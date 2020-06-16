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أسرار من البيت الأبيض: إيفانكا ترامب تلقب السيدة الأولى بـ "اللوحة" !

Time منذ ساعة
Views 1675
أسرار من البيت الأبيض: إيفانكا ترامب تلقب السيدة الأولى بـ "اللوحة" !

واشنطن (صدى):
في معلومات مثيرة للدهشة ، كشفت كاتبة ومحللة سياسية مقربة من البيت الأبيض عن علاقة صدامية بين إيفانكا ترامب وزوجة ابيها السيدة الأمريكية الأولى "ميلانا" .

وأكدت مراسلة واشنطن بوست ماري جوردان في كتاب بعنوان " فن الصفقة: القصة غير المروية عن ميلانيا ترامب " أن "إيفانكا" تلقب "ميلانا " باللوحة وتبرر لقبها الغريب بأنها تتحدث كثيراً مثل اللوحة .

كما كشفت عن توتر العلاقة بينهما وهو ما يفسر غياب اجتماعهما معاً في المناسبات الرسمية وتجنب الإحتكاك بينهما ، حيث تعمل إيفانكا، 38 عامًا، تعمل كمستشارة لوالدها، لديها مكتب في الجناح الغربي، أما ميلانيا، 50 عامًا، تعمل خارج الجناح الشرقي على الجانب الآخر من المبنى.

من جانبه نفى البيت الأبيض هذه المعلومات ، وقال أنها لا تستحق الورقة التي طبع عليها بينما ، إلا أن ما يظهر أمام الإعلام يبدو غير ذلك .

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
وين هو ذا المكان..
اللهو البرئ
وين هو ذا المكان..
بلبل البحر
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمها
عندما يغيب المساء
الله يهد كبرهم ويهلكهم
عذب
صناعه اعلاميه لصقوها بالسعوديه غايتها معروفه بس ابشركم ما احد يدري عنها لوتنقلي مو ترقص تف عليها وعلى متابعينا

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