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العلاقات الأمريكية الكورية الشمالية تصل إلى طريق مسدود

Time منذ ساعة
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العلاقات الأمريكية الكورية الشمالية تصل إلى طريق مسدود

وكالات (صدى):
أثارت صحيفة “ناشونال إنترست” الأمريكية، في تقرير نشرته، عدة تساؤلات حول بالعلاقات الأمريكية الكورية الشمالية خلال الفترة القادمة، والتى ستشهد فيها إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتسائلت الصحيفة حول احتمالية لجوء أمريكا للقوة العسكرية في تعاملها مع الملف النووي لكوريا الشمالية، مضيفة أن الوقائع السابقة المتعلقة بالحروب التى خاضتها أمريكا أثبتت أن الأمور الخاصة بالانتخابات لم تعرقل دخولها لأى حرب سواء الحرب في العراق أو الحرب في أفغانستان.

وأكدت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يحاول حل أزمة كوريا الشمالية إلا أن الأخيرة لن تتخلى عن برنامجها النووي، الأمر الذى يؤكد أن العلاقات بين البلدين وصلت لطريق مسدود.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله يهد كبرهم ويهلكهم
عذب
صناعه اعلاميه لصقوها بالسعوديه غايتها معروفه بس ابشركم ما احد يدري عنها لوتنقلي مو ترقص تف عليها وعلى متابعينا
ابوفيصل
والله والخيبة يا حاكم فيك وفي من تعنيت له فالطيور على أشكالها تقع فأنت أخذت مكانك ألآن في صفوف خونة ألأمة العربية . إيش راي إخواننا في الكويت الشقيقة .
عندما يغيب المساء
الله يهلكهم
عندما يغيب المساء
الله يهلكهم

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