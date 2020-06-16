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«الشورى»: يجب تطوير منتجات إلكترونية تعليمية تناسب الطلبة ذوي الإعاقة

Time منذ ساعة
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«الشورى»: يجب تطوير منتجات إلكترونية تعليمية تناسب الطلبة ذوي الإعاقة

الرياض (صدى):
كشف مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، أنه على المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تطوير وبناء منتجات إلكترونية تعليمية تتناسب مع احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة وفق إمكانيات المركز.

وطالب المجلس، في قرار أصدره اليوم، المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ببناء خطة استراتيجية بمؤشرات أداء واضحة تتعلق بالأهداف التي تم إنشاء المركز من أجلها، فضلًا عن إعداد معايير متخصصة لتنظيم الممارسات المتعلقة بالتعليم والتعلم الإلكتروني.

وأشار الشورى، إلى أنه على المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إنشاء بنك للمنتجات والوحدات التعليمية والتدريبية بما يتيح للجهات التعليمية المتنوعة والأفراد إعادة استخدامها وفق الاحتياجات الخاصة لهم؛ إلى جانب التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتنظيم برامج تعليمية تفاعلية قائمة على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله يهد كبرهم ويهلكهم
عذب
صناعه اعلاميه لصقوها بالسعوديه غايتها معروفه بس ابشركم ما احد يدري عنها لوتنقلي مو ترقص تف عليها وعلى متابعينا
ابوفيصل
والله والخيبة يا حاكم فيك وفي من تعنيت له فالطيور على أشكالها تقع فأنت أخذت مكانك ألآن في صفوف خونة ألأمة العربية . إيش راي إخواننا في الكويت الشقيقة .
عندما يغيب المساء
الله يهلكهم
عندما يغيب المساء
الله يهلكهم

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