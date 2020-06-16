ضبط مستودع مخالف يخزن المواد الغذائية بطريقة عشوائية في عرعر(فيديو)

فاطمه الرويلي (صدى):
ضبطت بلدية شرق عرعر التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية مستودعاً مخالفاً يتم بداخله تخزين المواد الغذائية بطرق عشوائية مخالفة، وذلك ضمن حملة قامت بها البلدية على المستودعات الغذائية المخصصة لحفظ الأطعمة .
وأوضح رئيس بلدية شرق عرعر المهندس فرحان بن سويد الرويلي أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للاشتراطات حيث تم رصد 270 كجم من البيض و 4380 لتر من الماء ومجموعة من المخالفات تمثلت بعدم وجود ترخيص للمستودع و سوء حفظ المواد الغذائية وتخزينها بطرق غير صحيحة، مبيناً بأنه سيتم استدعاء صاحب المستودع لإخلاء الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية، مؤكداً ضرورة تطبيق جميع الاشتراطات اللازمة لضمان حفظ الأغذية بطريقة صحية آمنة.
وأكد الرويلي أن مراقبي البلدية تكثف الجولات الرقابية هذه الأيام للحد من تفشي فيروس كورونا وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم.