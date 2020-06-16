نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

ضبط مستودع مخالف يخزن المواد الغذائية بطريقة عشوائية في عرعر(فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1495
ضبط مستودع مخالف يخزن المواد الغذائية بطريقة عشوائية في عرعر(فيديو)

فاطمه الرويلي (صدى):
ضبطت بلدية شرق عرعر التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية مستودعاً مخالفاً يتم بداخله تخزين المواد الغذائية بطرق عشوائية مخالفة، وذلك ضمن حملة قامت بها البلدية على المستودعات الغذائية المخصصة لحفظ الأطعمة .

وأوضح رئيس بلدية شرق عرعر المهندس فرحان بن سويد الرويلي أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للاشتراطات حيث تم رصد 270 كجم من البيض و 4380 لتر من الماء ومجموعة من المخالفات تمثلت بعدم وجود ترخيص للمستودع و سوء حفظ المواد الغذائية وتخزينها بطرق غير صحيحة، مبيناً بأنه سيتم استدعاء صاحب المستودع لإخلاء الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية، مؤكداً ضرورة تطبيق جميع الاشتراطات اللازمة لضمان حفظ الأغذية بطريقة صحية آمنة.

وأكد الرويلي أن مراقبي البلدية تكثف الجولات الرقابية هذه الأيام للحد من تفشي فيروس كورونا وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله يهد كبرهم ويهلكهم
عذب
صناعه اعلاميه لصقوها بالسعوديه غايتها معروفه بس ابشركم ما احد يدري عنها لوتنقلي مو ترقص تف عليها وعلى متابعينا
ابوفيصل
والله والخيبة يا حاكم فيك وفي من تعنيت له فالطيور على أشكالها تقع فأنت أخذت مكانك ألآن في صفوف خونة ألأمة العربية . إيش راي إخواننا في الكويت الشقيقة .
عندما يغيب المساء
الله يهلكهم
عندما يغيب المساء
الله يهلكهم

أخر الأخبار

شاهد.. أحدث ظهور لملكة جمال تشوهت بفعل حريق في منزلها
شاهد.. أحدث ظهور لملكة جمال تشوهت بفعل حريق في منزلها
Time منذ 38 ثانية Views 16
شاهد.. أمطار وبرد تزين أجواء سودة عسير
شاهد.. أمطار وبرد تزين أجواء سودة عسير
Time منذ 45 ثانية Views 1015
المسند: رياح البوارح نشطة اليوم على الخليج العربي
المسند: رياح البوارح نشطة اليوم على الخليج العربي
Time منذ دقيقتين Views 1044
أهالي مركز أبو راكه جنوب تبوك يطالبون بصراف آلي ينهي معاناتهم
أهالي مركز أبو راكه جنوب تبوك يطالبون بصراف آلي ينهي معاناتهم
Time منذ 6 دقائق Views 1175
الإطاحة بالجاني الذي دهس مقيم بـ «شرائع مكة»
الإطاحة بالجاني الذي دهس مقيم بـ «شرائع مكة»
Time منذ 9 دقائق Views 1249
بالفيديو.. مواطن أسترالي يلحق بفلويد بعد تعذيب الشرطة
بالفيديو.. مواطن أسترالي يلحق بفلويد بعد تعذيب الشرطة
Time منذ 9 دقائق Views 1262
تطورات مفاوضات الهلال والرائد لبقاء "الشهري"
تطورات مفاوضات الهلال والرائد لبقاء "الشهري"
Time منذ 14 دقيقة Views 1244
وظيفة إدارية شاغرة في "مجموعة البحري"
وظيفة إدارية شاغرة في "مجموعة البحري"
Time منذ 14 دقيقة Views 1210
زيت جنين القمح يزيل الهالات السوداء أسفل العين
زيت جنين القمح يزيل الهالات السوداء أسفل العين
Time منذ 28 دقيقة Views 1174
إدارة برشلونة تقترب من تجديد عقد شتيجن لسنوات قادمة
إدارة برشلونة تقترب من تجديد عقد شتيجن لسنوات قادمة
Time منذ 44 دقيقة Views 1378