قطع رأسها بعد هروبها مع رجل آخر بعد زفافهما بيومين

طهران (صدى):
أقدم رجل إيراني، على قطع رأس زوجته الشابة، التي تبلغ من العمر 19 عامًا، بعد أن هربت منه بعد يومين فقط، من زفافهما. وظل عاما يبحث عنها، وذلك بعد أن تعقبها وعثر عليها بعد عام من البحث، وقضي عليها مما تعتبر "جريمة شرف"عنيفة.
وتأتي القصة عندما سلم الرجل نفسه للشرطة في مدينة عبادان، وهو يحمل سكينًا داميًا معترفًا بأنه قتل زوجته، بسبب الخيانة الزوجية، وأفيد بان الرجل قطع رأسها، وترك جثتها مقطوعة الرأس بجوار نهر بهمنشير.
وأعلنت الشرطة في بيان لها، أن عروسًا شابة هربت من المنزل مع رجل آخر، بعد يومين من حفل الزفاف قبل عام، وظل العريس الشاب يبحث عن زوجته لمدة عام، حتى عثر عليها.