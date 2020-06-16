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قطع رأسها بعد هروبها مع رجل آخر بعد زفافهما بيومين

Time منذ 7 دقائق
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قطع رأسها بعد هروبها مع رجل آخر بعد زفافهما بيومين

طهران (صدى):
أقدم رجل إيراني، على قطع رأس زوجته الشابة، التي تبلغ من العمر 19 عامًا، بعد أن هربت منه بعد يومين فقط، من زفافهما. وظل عاما يبحث عنها، وذلك بعد أن تعقبها وعثر عليها بعد عام من البحث، وقضي عليها مما تعتبر "جريمة شرف"عنيفة.

وتأتي القصة عندما سلم الرجل نفسه للشرطة في مدينة عبادان، وهو يحمل سكينًا داميًا معترفًا بأنه قتل زوجته، بسبب الخيانة الزوجية، وأفيد بان الرجل قطع رأسها، وترك جثتها مقطوعة الرأس بجوار نهر بهمنشير.

وأعلنت الشرطة في بيان لها، أن عروسًا شابة هربت من المنزل مع رجل آخر، بعد يومين من حفل الزفاف قبل عام، وظل العريس الشاب يبحث عن زوجته لمدة عام، حتى عثر عليها.

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أحدث التعليقات

ابو بدر
كمل غيابك !!!!
العدناني
كيف تتأخر الرواتب وهي تنزل في البنوك ولو مانزل شهرين مكتب العمل يقفل حساب الشركة وبعدين حراس الامن معقولة رواتبهم 1500 الى 2000 اللي سمعناه من نفس شباب موظفين حراس أمن رواتبهم تدور بين 3200 الى 4200 عجيب والله
د محمد ماجد بخش
خبير التتبع النووي المغناطيسي في تمثيل ارتباط العناصر وتصنيفها وتمثيل ثقلها الفراغي والعددي بعد ما أفنى حياته كلها في اكتساب تلك الخبرة العلمية النادرة جدا موقوف عن التدريس في الجامعة ؟؟!!
د محمد ماجد بخش
هنالك درجة ثبات ممثلة لوحدات تمثيل الثقل العددي ووحدات تمثيل الثقل الفراغي العددي ووحدات تمثيل الثقل الفراغي المغناطيسي العددي ووحدات تمثيل الارتباط الفراغي العددي المغناطيسي المحوري ووحدات تمثيل درجات الثبات العددي الفراغي المغناطيسي المحوري المكمل والممثل لدرجة الارتباط داخل فترة تمثيل درجة الثقل الفراغي العددي المحوري المكافيء الممثل لفترة تمثيل الثقل ولدرجة تمثيل الارتباط ولدرجة تمثيل الثبات في فترة التعامل الممثلة والمحددة والمثبتة بتمثيل محاور درجات الثبات المختارة المناسبة لتصوير درجة الثقل بمثابة ثقل فراغي بنائي محورية ممثلة للعناصر بوحدات تراكمية مغناطيسية بدلا من كونها محاور ثقالية فراغية.
رحال
اشمه

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