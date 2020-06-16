صندوق الإستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف صندوق الإستثمارات العامة عن توفر وظائف شاغرة بالرياض لحملة البكالوريوس في التخصصات المناسبة .
وأوضحت إدارة الصندوق الوظائف المطلوبة على النحو التالي :
1-خبير التحليل الاقتصادي – Economic Analysis Professional
2-مساعد أول – رائد تكامل نظم الأعمال – Senior Associate – Business Systems Integration Lead
3-أختصاصي مرونة الأعمال – Business Resilience Specialist
4-مدير برامج التنمية الوطنية – National Development Programs Manager
5 – محترف إستراتيجية الشركة – AVP\VP – Corporate Strategy Professional
6-مساعد أول – البنية التحتية للاستثمار – Senior Associate – Investment Infrastructure
7-الأمن السيبراني \ أمن المعلومات – Cybersecurity \ Information Security
8-مشارك – الأسهم الخاصة – Associate – Private Equity
9- الإدارة الفنية للمشروع – AVP – Project Technical Management
10_معاون – فحص الامتثال للجرائم المالية – Associate – Financial crime Compliance Screening
ويمكن التقديم على الرابط التالي : هنا