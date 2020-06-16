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صندوق الإستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 22 دقيقة
Views 1393
صندوق الإستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف صندوق الإستثمارات العامة عن توفر وظائف شاغرة بالرياض لحملة البكالوريوس في التخصصات المناسبة .

وأوضحت إدارة الصندوق الوظائف المطلوبة على النحو التالي :

1-خبير التحليل الاقتصادي – Economic Analysis Professional

2-مساعد أول – رائد تكامل نظم الأعمال – Senior Associate – Business Systems Integration Lead

3-أختصاصي مرونة الأعمال – Business Resilience Specialist

4-مدير برامج التنمية الوطنية – National Development Programs Manager

5 – محترف إستراتيجية الشركة – AVP\VP – Corporate Strategy Professional

6-مساعد أول – البنية التحتية للاستثمار – Senior Associate – Investment Infrastructure

7-الأمن السيبراني \ أمن المعلومات – Cybersecurity \ Information Security

8-مشارك – الأسهم الخاصة – Associate – Private Equity

9- الإدارة الفنية للمشروع – AVP – Project Technical Management

10_معاون – فحص الامتثال للجرائم المالية – Associate – Financial crime Compliance Screening

ويمكن التقديم على الرابط التالي : هنا

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أحدث التعليقات

ابو بدر
كمل غيابك !!!!
العدناني
كيف تتأخر الرواتب وهي تنزل في البنوك ولو مانزل شهرين مكتب العمل يقفل حساب الشركة وبعدين حراس الامن معقولة رواتبهم 1500 الى 2000 اللي سمعناه من نفس شباب موظفين حراس أمن رواتبهم تدور بين 3200 الى 4200 عجيب والله
د محمد ماجد بخش
خبير التتبع النووي المغناطيسي في تمثيل ارتباط العناصر وتصنيفها وتمثيل ثقلها الفراغي والعددي بعد ما أفنى حياته كلها في اكتساب تلك الخبرة العلمية النادرة جدا موقوف عن التدريس في الجامعة ؟؟!!
د محمد ماجد بخش
هنالك درجة ثبات ممثلة لوحدات تمثيل الثقل العددي ووحدات تمثيل الثقل الفراغي العددي ووحدات تمثيل الثقل الفراغي المغناطيسي العددي ووحدات تمثيل الارتباط الفراغي العددي المغناطيسي المحوري ووحدات تمثيل درجات الثبات العددي الفراغي المغناطيسي المحوري المكمل والممثل لدرجة الارتباط داخل فترة تمثيل درجة الثقل الفراغي العددي المحوري المكافيء الممثل لفترة تمثيل الثقل ولدرجة تمثيل الارتباط ولدرجة تمثيل الثبات في فترة التعامل الممثلة والمحددة والمثبتة بتمثيل محاور درجات الثبات المختارة المناسبة لتصوير درجة الثقل بمثابة ثقل فراغي بنائي محورية ممثلة للعناصر بوحدات تراكمية مغناطيسية بدلا من كونها محاور ثقالية فراغية.
رحال
اشمه

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