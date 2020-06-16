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مدى إمكانية إلغاء تموين طارئ

Time منذ ساعة
Views 1657
مدى إمكانية إلغاء تموين طارئ

الرياض (صدى):
كشف تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول إلكترونيًا، اليوم الثلاثاء، مدى إمكانية إلغاء تموين طارئ.

وأوضح تطبيق توكلنا عبر حسابه بموقع تويتر: " إن تصاريح الخروج سواء تموين داخل الحي أو تموين طارئ أو مؤقت لسائق بعد الموافقة عليها لا يمكن إلغاؤه أو تعديله" .

وأشار إلى أن عدم الالتزام بالوجهة المحددة في تصريح التنقل أو أي أنواع التصاريح يعرض صاحبة للمساءلة؛ مضيفًا: " عند عدم الالتزام بالوجهة المحددة في التصريح ستكون عرضة للعقوبات النظامية من الجهات الأمنية".

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله يهد كبرهم ويهلكهم
عذب
صناعه اعلاميه لصقوها بالسعوديه غايتها معروفه بس ابشركم ما احد يدري عنها لوتنقلي مو ترقص تف عليها وعلى متابعينا
ابوفيصل
والله والخيبة يا حاكم فيك وفي من تعنيت له فالطيور على أشكالها تقع فأنت أخذت مكانك ألآن في صفوف خونة ألأمة العربية . إيش راي إخواننا في الكويت الشقيقة .
عندما يغيب المساء
الله يهلكهم
عندما يغيب المساء
الله يهلكهم

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