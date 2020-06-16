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بالفيديو.. مصنع عسكري ينتج 30 طن سنويا لطلاءات مضادة للرصاص وصواريخ «كروز»

Time منذ 33 دقيقة
Views 1472
بالفيديو.. مصنع عسكري ينتج 30 طن سنويا لطلاءات مضادة للرصاص وصواريخ «كروز»

الرياض (صدى):
كشف الرئيس التنفيذي لأحد المصانع العسكرية، بالمملكة صلاح العوبثاني، والتي من شأنها صناعة مواد الطلاء القادرة على إمتصاص الإنفجرات بأن المصنع ينتج 30 مليون طن سنوياً تغطي احتياجات المملكة ويتم تصديرها إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبين العوبثاني أن شركة "نيو كوت التابعة لـ" نيو كت العالمية تنتج هذه المادة التي تستخدم في حماية المنشآت النفطية والعسكرية لصد أي هجوم أو أخطار قد تواجهها.

وتابع بأن المصنع حالياً ينتج ثلث الطاقة الإنتاجية الكاملة فقط ولديه مساحة كافية لمد خطوط الإنتاج والوصول إلى 100 مليون لتر سنوياً، مبيناً أن شركة "نيو كوت العربية" هي إحدى 3 شركات عالمياً وأنها الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط التي تنتج مثل هذه المواد العسكرية.

وأشار إلى أن المواد التي تنتجها الشركة متنوعة ومتوافقة لأي أسطح سواء خرسانية أو فولاذية، مبيناً أنه تمت تجربتها على أغلب المباني والمنشآت الحكومية والنفطية داخل المملكة.

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أحدث التعليقات

العدناني
كيف تتأخر الرواتب وهي تنزل في البنوك ولو مانزل شهرين مكتب العمل يقفل حساب الشركة وبعدين حراس الامن معقولة رواتبهم 1500 الى 2000 اللي سمعناه من نفس شباب موظفين حراس أمن رواتبهم تدور بين 3200 الى 4200 عجيب والله
د محمد ماجد بخش
خبير التتبع النووي المغناطيسي في تمثيل ارتباط العناصر وتصنيفها وتمثيل ثقلها الفراغي والعددي بعد ما أفنى حياته كلها في اكتساب تلك الخبرة العلمية النادرة جدا موقوف عن التدريس في الجامعة ؟؟!!
د محمد ماجد بخش
هنالك درجة ثبات ممثلة لوحدات تمثيل الثقل العددي ووحدات تمثيل الثقل الفراغي العددي ووحدات تمثيل الثقل الفراغي المغناطيسي العددي ووحدات تمثيل الارتباط الفراغي العددي المغناطيسي المحوري ووحدات تمثيل درجات الثبات العددي الفراغي المغناطيسي المحوري المكمل والممثل لدرجة الارتباط داخل فترة تمثيل درجة الثقل الفراغي العددي المحوري المكافيء الممثل لفترة تمثيل الثقل ولدرجة تمثيل الارتباط ولدرجة تمثيل الثبات في فترة التعامل الممثلة والمحددة والمثبتة بتمثيل محاور درجات الثبات المختارة المناسبة لتصوير درجة الثقل بمثابة ثقل فراغي بنائي محورية ممثلة للعناصر بوحدات تراكمية مغناطيسية بدلا من كونها محاور ثقالية فراغية.
رحال
اشمه
ابو عبدالله
في الماضي الأب يخاف على ابنائه اليوم الابناء يخفون عن ابوهم الدنيا تدور

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