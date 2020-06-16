ليرة ذهبية تفضح أكبر جريمة ارتكبها رفعت الأسد

دمشق (صدى):
كشفت تقارير بان هناك إحتمال صدور قرار بإعتقال عم رئيس النظام السوري رفعت الأسد، في تهم متعددة، منها الإختلاس ، وسرقة ما وصف بكنز لم تحدد طبيعته أو قيمته.
وقال باحث كاشفا عن أشكال وثمن الليرة السورية، أن هناك عملات سورية مؤرخة بعام 1972، مصنوعة من الذهب، ولا يعرفها السوريون، وأعلن بمفاجأة عن مزاد على ثلاث قطع نقدية سورية ذهبية من فئات 25 و50 قرشا وليرة، وبحسب كتاب "تاريخ العلويين" رفعت الأسد هو من كتب على شعلة “الليرة”، كلمة “علي"
ويظهر على الليرة خريطة العالم العربي، وفوقها شعلة، أما العملات الذهبية المباعة في اليابان والعائدة لتاريخ سنة 1972، فيظهر فيها تصميم جديد، عبارة عن شعلة بدون خريطة العالم العربي، حيث تظهر إحدى العملات الذهبية العائد تاريخها إلى سنة 1972 وهي من فئة الليرة، وصورتها فائقة الوضوح، الشكل الأقرب والذي تبدو فيه كلمة علي، إنما بقلب الصورة، رأسا على عقب، أو رؤيتها جانبياً. إذا لم تكن هناك ليرة أخرى توضح الكلمة أكثر.