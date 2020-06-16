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الطيران المدني تنصح المسافرين بالإبلاغ عن حالتهم الصحية أثناء الحجز
منذ 24 دقيقة
1259
الرياض (صدى):
طالبت هيئة الطيران المدني عبر حسابها المسافرين بالإبلاغ عن حالتهم الصحية "أثناء عملية الحجز".
وأوضحت الهيئة عبر "تويتر" بأنه لن لن يُسمح لمن تخطّت درجة حرارته الـ 38 بدخول مطارات المملكة.
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أحدث التعليقات
العدناني
كيف تتأخر الرواتب وهي تنزل في البنوك ولو مانزل شهرين مكتب العمل يقفل حساب الشركة وبعدين حراس الامن معقولة رواتبهم 1500 الى 2000 اللي سمعناه من نفس شباب موظفين حراس أمن رواتبهم تدور بين 3200 الى 4200 عجيب والله
د محمد ماجد بخش
خبير التتبع النووي المغناطيسي في تمثيل ارتباط العناصر وتصنيفها وتمثيل ثقلها الفراغي والعددي بعد ما أفنى حياته كلها في اكتساب تلك الخبرة العلمية النادرة جدا موقوف عن التدريس في الجامعة ؟؟!!
د محمد ماجد بخش
هنالك درجة ثبات ممثلة لوحدات تمثيل الثقل العددي ووحدات تمثيل الثقل الفراغي العددي ووحدات تمثيل الثقل الفراغي المغناطيسي العددي ووحدات تمثيل الارتباط الفراغي العددي المغناطيسي المحوري ووحدات تمثيل درجات الثبات العددي الفراغي المغناطيسي المحوري المكمل والممثل لدرجة الارتباط داخل فترة تمثيل درجة الثقل الفراغي العددي المحوري المكافيء الممثل لفترة تمثيل الثقل ولدرجة تمثيل الارتباط ولدرجة تمثيل الثبات في فترة التعامل الممثلة والمحددة والمثبتة بتمثيل محاور درجات الثبات المختارة المناسبة لتصوير درجة الثقل بمثابة ثقل فراغي بنائي محورية ممثلة للعناصر بوحدات تراكمية مغناطيسية بدلا من كونها محاور ثقالية فراغية.
رحال
اشمه
ابو عبدالله
في الماضي الأب يخاف على ابنائه اليوم الابناء يخفون عن ابوهم الدنيا تدور
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