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جامعة بيشة تطلق خِدْمةً إلكترونية لتنظيم زيارات المراجعين

Time منذ 39 دقيقة
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جامعة بيشة تطلق خِدْمةً إلكترونية لتنظيم زيارات المراجعين

أبها (صدى):
أطلقت جامعة بيشة ممثلة بمركز رعاية المستفيدين خدمة إلكترونية لتنظيم طلبات مواعيد المراجعة والزيارة للمستفيدين، ضمن الجهود المتواكبة مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضح مدير المركز فرج بن علي الشهراني أن الخدمة تتيح للمستفيد الراغب مراجعة أحد قطاعات الجامعة، التقدم بطلب إلكتروني عبر المنصة على البوابة الإلكترونية للجامعة،مشيراً إلى استقبال 248 طلباً منذ عودة منسوبي ومنسوبات الجامعة إلى مقار العمل بعد انتهاء فترة التعليق، مبيناً أن المركز يهدف إلى تقديم خدمة سريعة للمستفيدين بجودة عالية لإنجاز معاملاتهم ومتابعة طلباتهم واستقبال مقترحاتهم.

وأكد أن معدل ساعات العمل للمركز المؤسَّس في عام 1440هـ بلغ 14 ساعة يومياً، بمعدل ستة آلاف مكالمة واردة شهرياً، وعدد تذاكر نظام تواصل الإلكتروني 956 تذكرة، ومعدل طلبات الخدمة عن طريق الواتساب 5400 رسالة شهرياً، وعدد الطلبات الواردة عن طريق البريد الإلكتروني 210 رسالة، كما بلغ عدد المستفيدين المخدومين عن طريق حساب تويتر 123 مستفيداً. لافتاً إلى أنه يمكن التواصل مع المركز من خلال الوسائل التالية: هاتف: 0176238888، واتساب: 0176238888، البريد الإلكتروني: [email protected]، حساب تويتر: @tawasulub ، والخِدْمات الإلكترونية من خلال الرابط التالي:هنا

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أحدث التعليقات

العدناني
كيف تتأخر الرواتب وهي تنزل في البنوك ولو مانزل شهرين مكتب العمل يقفل حساب الشركة وبعدين حراس الامن معقولة رواتبهم 1500 الى 2000 اللي سمعناه من نفس شباب موظفين حراس أمن رواتبهم تدور بين 3200 الى 4200 عجيب والله
د محمد ماجد بخش
خبير التتبع النووي المغناطيسي في تمثيل ارتباط العناصر وتصنيفها وتمثيل ثقلها الفراغي والعددي بعد ما أفنى حياته كلها في اكتساب تلك الخبرة العلمية النادرة جدا موقوف عن التدريس في الجامعة ؟؟!!
د محمد ماجد بخش
هنالك درجة ثبات ممثلة لوحدات تمثيل الثقل العددي ووحدات تمثيل الثقل الفراغي العددي ووحدات تمثيل الثقل الفراغي المغناطيسي العددي ووحدات تمثيل الارتباط الفراغي العددي المغناطيسي المحوري ووحدات تمثيل درجات الثبات العددي الفراغي المغناطيسي المحوري المكمل والممثل لدرجة الارتباط داخل فترة تمثيل درجة الثقل الفراغي العددي المحوري المكافيء الممثل لفترة تمثيل الثقل ولدرجة تمثيل الارتباط ولدرجة تمثيل الثبات في فترة التعامل الممثلة والمحددة والمثبتة بتمثيل محاور درجات الثبات المختارة المناسبة لتصوير درجة الثقل بمثابة ثقل فراغي بنائي محورية ممثلة للعناصر بوحدات تراكمية مغناطيسية بدلا من كونها محاور ثقالية فراغية.
رحال
اشمه
ابو عبدالله
في الماضي الأب يخاف على ابنائه اليوم الابناء يخفون عن ابوهم الدنيا تدور

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