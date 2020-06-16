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موضوعات يناقشها المؤتمر الصحفي لمستجدات الفيروس اليوم

Time منذ 58 دقيقة
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موضوعات يناقشها المؤتمر الصحفي لمستجدات الفيروس اليوم

الرياض (صدى):
يستعرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عصر اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس "كورونا المستجد COVID19، التحليل البياني لنسبة المصابين بالأمراض المزمنة في العناية المركزة وأعمارهم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مستجدات الخدمات الصحية والتدريب التطوعي، كما سيوضح إجمالي عدد الحالات المحلية المصابة بـ"كورونا" ونتائج الفحوصات، فضلًا عن الرد على الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية الدكتور خالد العبدالكريم، سيبين خلال المؤتمر كيفية محافظة الفرد على صحته وصحة أفراد أسرته من جائحة العدوى بالفيروس المستجد.

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أحدث التعليقات

العدناني
كيف تتأخر الرواتب وهي تنزل في البنوك ولو مانزل شهرين مكتب العمل يقفل حساب الشركة وبعدين حراس الامن معقولة رواتبهم 1500 الى 2000 اللي سمعناه من نفس شباب موظفين حراس أمن رواتبهم تدور بين 3200 الى 4200 عجيب والله
د محمد ماجد بخش
خبير التتبع النووي المغناطيسي في تمثيل ارتباط العناصر وتصنيفها وتمثيل ثقلها الفراغي والعددي بعد ما أفنى حياته كلها في اكتساب تلك الخبرة العلمية النادرة جدا موقوف عن التدريس في الجامعة ؟؟!!
د محمد ماجد بخش
هنالك درجة ثبات ممثلة لوحدات تمثيل الثقل العددي ووحدات تمثيل الثقل الفراغي العددي ووحدات تمثيل الثقل الفراغي المغناطيسي العددي ووحدات تمثيل الارتباط الفراغي العددي المغناطيسي المحوري ووحدات تمثيل درجات الثبات العددي الفراغي المغناطيسي المحوري المكمل والممثل لدرجة الارتباط داخل فترة تمثيل درجة الثقل الفراغي العددي المحوري المكافيء الممثل لفترة تمثيل الثقل ولدرجة تمثيل الارتباط ولدرجة تمثيل الثبات في فترة التعامل الممثلة والمحددة والمثبتة بتمثيل محاور درجات الثبات المختارة المناسبة لتصوير درجة الثقل بمثابة ثقل فراغي بنائي محورية ممثلة للعناصر بوحدات تراكمية مغناطيسية بدلا من كونها محاور ثقالية فراغية.
رحال
اشمه
ابو عبدالله
في الماضي الأب يخاف على ابنائه اليوم الابناء يخفون عن ابوهم الدنيا تدور

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