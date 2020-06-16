عودة ليروي ساني لتعزيز مانشستر سيتي

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بأن أن الجناح الألماني ليروي ساني جاهز لتعزيز صفوف مانشستر سيتي خلال لقاء استئناف الدوري الإنجليزي أمام آرسنال الأربعاء المقبل بعد غيابه بسبب إصابته برباط صليبي، موضحة بأن عودته ستعطي دفعة قوية للمدرب بيب غوارديولا في نهاية الموسم.
وتابعت التقارير أن الفريق لا يزال ينافس على 3 ألقاب رغم ضياع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل كبير لتخلّفه بفارق 25 نقطة عن ليفربول الذي يحتاج لـ6 نقط للتتويج رسميا.
ولا زال مانشستر سيتي في السباق للحفاظ على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي إذ يواجه في ربع النهائي نيوكاسل، وتوج سابقا بكأس رابطة المحترفين محافظا على لقبه على حساب أستون فيلا في النهائي كما لازال في السباق في دوري أبطال أوروبا وينتظر لقاء العودة في دور الـ16 أمام ريال مدريد، وكان فاز ذهابا في سانتياغو بيرنابيو 2-1.