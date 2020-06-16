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عودة ليروي ساني لتعزيز مانشستر سيتي

Time منذ ساعة
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عودة ليروي ساني لتعزيز مانشستر سيتي

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بأن أن الجناح الألماني ليروي ساني جاهز لتعزيز صفوف مانشستر سيتي خلال لقاء استئناف الدوري الإنجليزي أمام آرسنال الأربعاء المقبل بعد غيابه بسبب إصابته برباط صليبي، موضحة بأن عودته ستعطي دفعة قوية للمدرب بيب غوارديولا في نهاية الموسم.

وتابعت التقارير أن الفريق لا يزال ينافس على 3 ألقاب رغم ضياع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل كبير لتخلّفه بفارق 25 نقطة عن ليفربول الذي يحتاج لـ6 نقط للتتويج رسميا.

ولا زال مانشستر سيتي في السباق للحفاظ على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي إذ يواجه في ربع النهائي نيوكاسل، وتوج سابقا بكأس رابطة المحترفين محافظا على لقبه على حساب أستون فيلا في النهائي كما لازال في السباق في دوري أبطال أوروبا وينتظر لقاء العودة في دور الـ16 أمام ريال مدريد، وكان فاز ذهابا في سانتياغو بيرنابيو 2-1.

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أحدث التعليقات

العدناني
كيف تتأخر الرواتب وهي تنزل في البنوك ولو مانزل شهرين مكتب العمل يقفل حساب الشركة وبعدين حراس الامن معقولة رواتبهم 1500 الى 2000 اللي سمعناه من نفس شباب موظفين حراس أمن رواتبهم تدور بين 3200 الى 4200 عجيب والله
د محمد ماجد بخش
خبير التتبع النووي المغناطيسي في تمثيل ارتباط العناصر وتصنيفها وتمثيل ثقلها الفراغي والعددي بعد ما أفنى حياته كلها في اكتساب تلك الخبرة العلمية النادرة جدا موقوف عن التدريس في الجامعة ؟؟!!
د محمد ماجد بخش
هنالك درجة ثبات ممثلة لوحدات تمثيل الثقل العددي ووحدات تمثيل الثقل الفراغي العددي ووحدات تمثيل الثقل الفراغي المغناطيسي العددي ووحدات تمثيل الارتباط الفراغي العددي المغناطيسي المحوري ووحدات تمثيل درجات الثبات العددي الفراغي المغناطيسي المحوري المكمل والممثل لدرجة الارتباط داخل فترة تمثيل درجة الثقل الفراغي العددي المحوري المكافيء الممثل لفترة تمثيل الثقل ولدرجة تمثيل الارتباط ولدرجة تمثيل الثبات في فترة التعامل الممثلة والمحددة والمثبتة بتمثيل محاور درجات الثبات المختارة المناسبة لتصوير درجة الثقل بمثابة ثقل فراغي بنائي محورية ممثلة للعناصر بوحدات تراكمية مغناطيسية بدلا من كونها محاور ثقالية فراغية.
رحال
اشمه
ابو عبدالله
في الماضي الأب يخاف على ابنائه اليوم الابناء يخفون عن ابوهم الدنيا تدور

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