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حساب المواطن يوضح آلية تغيير البيانات للأشخاص المستقلين

Time منذ 54 دقيقة
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حساب المواطن يوضح آلية تغيير البيانات للأشخاص المستقلين

الرياض (صدى):
أوضح برنامج حساب المواطن، آلية وكيفية تغيير البيانات خاصة بالنسبة للأشخاص المستقلين بإنه في حال كان المستفيد فرداً مستقلاً يجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب وتشمل عقد الإيجار الموحد أو صك الملكية للسكن أو مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة”.

وكان حساب المواطن قد أودع في وقت سابق، 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والثلاثون 78% والبالغ عددهم حوالي 12 مليون مستفيد.

وتابع خدمة المستفيدين عبر"تويتر" بأن ، إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة بلغ قرابة 27 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 75 مليار ريال منها 502 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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أحدث التعليقات

العدناني
كيف تتأخر الرواتب وهي تنزل في البنوك ولو مانزل شهرين مكتب العمل يقفل حساب الشركة وبعدين حراس الامن معقولة رواتبهم 1500 الى 2000 اللي سمعناه من نفس شباب موظفين حراس أمن رواتبهم تدور بين 3200 الى 4200 عجيب والله
د محمد ماجد بخش
خبير التتبع النووي المغناطيسي في تمثيل ارتباط العناصر وتصنيفها وتمثيل ثقلها الفراغي والعددي بعد ما أفنى حياته كلها في اكتساب تلك الخبرة العلمية النادرة جدا موقوف عن التدريس في الجامعة ؟؟!!
د محمد ماجد بخش
هنالك درجة ثبات ممثلة لوحدات تمثيل الثقل العددي ووحدات تمثيل الثقل الفراغي العددي ووحدات تمثيل الثقل الفراغي المغناطيسي العددي ووحدات تمثيل الارتباط الفراغي العددي المغناطيسي المحوري ووحدات تمثيل درجات الثبات العددي الفراغي المغناطيسي المحوري المكمل والممثل لدرجة الارتباط داخل فترة تمثيل درجة الثقل الفراغي العددي المحوري المكافيء الممثل لفترة تمثيل الثقل ولدرجة تمثيل الارتباط ولدرجة تمثيل الثبات في فترة التعامل الممثلة والمحددة والمثبتة بتمثيل محاور درجات الثبات المختارة المناسبة لتصوير درجة الثقل بمثابة ثقل فراغي بنائي محورية ممثلة للعناصر بوحدات تراكمية مغناطيسية بدلا من كونها محاور ثقالية فراغية.
رحال
اشمه
ابو عبدالله
في الماضي الأب يخاف على ابنائه اليوم الابناء يخفون عن ابوهم الدنيا تدور

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