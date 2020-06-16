المواعيد المرجحة لإستئناف الدوري الأوروبي

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء المواعيد المرجحة لإستئناف دوري أبطال أوروبا والتي سيتم مناقشتها لإستكمال الدوري في اغسطس المقبل .
ومن المرجح أن تقام لقاءات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا المتبقية من 7 إلى 9 اغسطس حيث يستضيف مانشستر سيتي ريال مدريد ويوفنتوس أولمبيك ليون وبايرن ميونخ تشيلسي وبرشلونة نابولي في ملاعبهم، وفق ما كان مقرر سابقاً .
بينما تقام الأدوار المتبقية من لقاء واحد في لشبونة ، و يقام دور ربع النهائي من 12 حتى 16 اغسطس في ملعب النور والذي سيشهد لقاء نصف النهائي يومي 18 و19 أغسطس والنهائي يوم 23 أغسطس .
وستشهد 4 مدن ألمانية ما تبقى من أدوار الدوري الأوروبي وهي: دويسبورغ وكولن وفرانكفورت وجيلزنكيرشن، في الفترة ما بين 10 و21 أغسطس المقبل وستجرى مواجهتا أنتر ميلانو – خيتافي، وروما – إشبيلية في لقاء واحد بدور الـ16 وباقي لقاءات إياب الدور في ألمانيا .