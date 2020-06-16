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تعرف على تحديثات لكزس IS فيس ليفت 2021 بعد كشفت عن نفسها

Time منذ يوم
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تعرف على تحديثات لكزس IS فيس ليفت 2021 بعد كشفت عن نفسها

أميرة خالد (صدى):
عرضت لكزس IS فيس ليفت تحديثاتها لمنتصف العمر لموديل عام 2021، وعلى الرغم من أن الموديل ليس جديد كليا لكنه أفضل من الموديل السابق بكثير، حيث حصلت على شبك أمامي ثلاثي الأبعاد ومصابيح أمامية مدمج بها مصابيح نهارية ليد، وعتبات جانبية معاد تصميمها أكبر مقاس 18 بوصة.

وحصلت لكزس IS فيس ليفت على أبعاد أكبر بقليل من سابقتها فأصبحت أطول بـ 30 مم وأعرض بـ 30 مم وأكثر ارتفاعاً وداخلية بلوحة قيادة معدلة بشكل بسيط مع فتحات تهوية دائرية جديدة، بينما تحركت شاشة النظام الترفيهي اللمسية مقاس 8 بوصة أقرب إلى السائق بمقدار 76 مم.

والنسخة الرياضية من السيارة حصلت على تصميم داخلي وخارجي فريد بفضل المصدات الرياضية والشبك الرياضي ومشتت الهواء الخلفي، ونظام العادم الرياضي وجنوط معدنية مقاس 19 بوصة، كما يمكنكم الحصول على حزمة ترقية تتضمن نظام تعليق متكيف، وجنوط BBS مقاس 19 بوصة بطلاء أسود غير لامع أخف وزناً بحوالي 1.8 كجم من العجلات القياسية، بالإضافة إلى أغطية مرآة وجناح خلفي من ألياف الكربون.

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أحدث التعليقات

فبصل
بالعكس حكم عليه ب ٤٥ لو ثبت لا تقول لي ما عندنا اغتصاب حتى الواط موجوذ
واحد منصف
هذه هي المجتمعات الامريكية
ابو محمد 😎
ارفعي عليهم قضيه .. .. هذولا اهل الغطرسه والتكبر ..
ابو محمد 😎
قالوا // يداكا اوكتا وفوك نفخ ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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