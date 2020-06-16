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العالم يحل الشفرة الجينية لكورونا

Time منذ 24 دقيقة
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العالم يحل الشفرة الجينية لكورونا

القاهرة (صدى):
صرح مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، أمس الاثنين، بأن العالم توصل لفك الشفرة الجينية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وقال تاج الدين: " يجب التفريق بين الأدوية واللقاحات. فالدواء يُعالج المرض، بينما اللقاح يُعطي مقاومة للجسم ضد هذا المرض ".

وأوضح أن هناك تجارب إكلينيكية تتم حاليا في العديد من دول العالم، وهناك تجارب في مراحلها النهائية لخروج لقاح أو تطعيم ضد فيروس كورونا.

وأشار مستشار السيسي إلى أن بعض التجارب الإكلينيكية في المرحلة الأخيرة، وهي التجارب على البشر.

وأضاف: " ما يفكر فيه العالم حاليا ومصر، هو الكميات التي سيتم طرحها من تلك اللقاحات، وهل سيتم توزيعها بصورة عادلة أم لا؟ ".

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أحدث التعليقات

عزيز
يا فرحة ما تمت .اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وعافي كل مبتلي و اشفي كل مريض وارحم كل متوفي يارب
عابر
اوك الله يكفينا الشر
عابر
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
عابر
طيب
عابر
طيب

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