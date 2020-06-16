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كيفية احتساب نسبة القيمة المضافة على التعاقد الممتد " لأكثر من سنة "

Time منذ ساعة
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كيفية احتساب نسبة القيمة المضافة على التعاقد الممتد " لأكثر من سنة "

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، كيفية احتساب نسبة ضريبة القيمة المضافة على التعاقد الممتد لأكثر من سنة.

وضربت الهيئة مثالا لشرح طريقة الاحتساب، موضحة أنه في حال " التعاقد مع شركة صيانة لمنزل لمدة 5 سنوات في تاريخ 15 إبريل 2020، وتم إصدار الفاتورة بكامل المبلغ عند التعاقد بنسبة 5% " .

وشرحت: " إذا تم إصدار الفاتورة الضريبية قبل 11 مايو 2020 وتم توريد الخدمات في أو بعد 1 يوليو 2020، تخضع قيمة خدمات الصيانة المقدمة للعميل عن الفترة من 15 إبريل وحتى 30 يونيو 2021 للنسبة الأساسية 5% " .

وأشارت إلى أنه من تاريخ 1 يوليو 2021 تخضع باقي قيمة خدمات الصيانة للنسبة الجديدة 15%.

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Time واتساب

أحدث التعليقات

عزيز
يا فرحة ما تمت .اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وعافي كل مبتلي و اشفي كل مريض وارحم كل متوفي يارب
عابر
اوك الله يكفينا الشر
عابر
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
عابر
طيب
عابر
طيب

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