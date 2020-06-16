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بكين تحذر: وضع انتشار الفيروس " خطير جدا "

Time منذ ساعة
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بكين تحذر: وضع انتشار الفيروس " خطير جدا "

بكين (صدى):
حذرت بكين، اليوم الثلاثاء، من أن وضع انتشار فيروس كورونا المستجد "خطير جدا" في العاصمة الصينية.

وسجلت بكين أكثر من مئة إصابة جديدة مؤكدة منذ ظهور الموجة الثانية، بعد أكثر من خمسين يوما لم تسجل خلالها أي حالة.

وطوال ٥٥ يومًا لم تسجل بكين إصابات جديدة بالفيروسات التاجية إلا لمواطنين عائدين من الخارج، ومنذ الخميس الماضي سجلت أكثر من ١٠٠ إصابة بين سكانها، حيث اكتشفت أول حالة في التفشي الجديد يوم الخميس، فيما سجلت يوم الجمعة ٦ حالات أخرى جميعها مرتبطة بسوق شينفادي، وهو سوق للأسماك والمأكولات البحرية.

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أحدث التعليقات

عزيز
يا فرحة ما تمت .اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وعافي كل مبتلي و اشفي كل مريض وارحم كل متوفي يارب
عابر
اوك الله يكفينا الشر
عابر
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
عابر
طيب
عابر
طيب

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