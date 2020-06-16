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" السلمون " متهم بظهور موجة ثانية لكورونا في بكين

Time منذ ساعتين
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" السلمون " متهم بظهور موجة ثانية لكورونا في بكين

بكين (صدى):
أرجع مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، أسباب ظهور سلسلة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة الصينية بكين، إلى واردات من السلمون.

وكانت بكين شهدت زيادة غير متوقعة في حالات الإصابة المرتبطة بأكبر سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة في آسيا.

وذكرت صحف حكومية أنه تم اكتشاف الفيروس في أدوات تقطيع السلمون المستورد في شينفادي ببكين وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية من الجائحة في الصين.

وقال رئيس برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، إنه من غير المرجح أن يحمل السمك نفسه المرض وإن أي صلة بالسلمون ربما يكون نتيجة تلوث تم نقله.

وقال رايان إن منظمة الصحة العالمية تتابع عن كثب هذا التفشي، الذي يثير القلق في ضوء ظهوره في مدينة كبيرة مثل بكين كما أنها على اتصال وثيق بالسلطات الصينية مع سعيها للسيطرة عليه.

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أحدث التعليقات

عزيز
يا فرحة ما تمت .اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وعافي كل مبتلي و اشفي كل مريض وارحم كل متوفي يارب
عابر
اوك الله يكفينا الشر
عابر
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
عابر
طيب
عابر
طيب

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