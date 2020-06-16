نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ ساعتين
Views 1781
Comment 1
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحلين الغربي والشرقي للمملكة كذلك على أجزاء من وسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، جازان والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عزيز
يا فرحة ما تمت .اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وعافي كل مبتلي و اشفي كل مريض وارحم كل متوفي يارب
عابر
اوك الله يكفينا الشر
عابر
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
عابر
طيب
عابر
طيب

أخر الأخبار

" المسماري " يعلن تحديد مكان المصريين المختطفين
" المسماري " يعلن تحديد مكان المصريين المختطفين
Time منذ 8 دقائق Views 1218
العالم يحل الشفرة الجينية لكورونا
العالم يحل الشفرة الجينية لكورونا
Time منذ 24 دقيقة Views 1540
فرحة نيوزيلندا بالقضاء على " كورونا " لم تتم
فرحة نيوزيلندا بالقضاء على " كورونا " لم تتم
Time منذ 30 دقيقة Views 1628
كيفية احتساب نسبة القيمة المضافة على التعاقد الممتد " لأكثر من سنة "
كيفية احتساب نسبة القيمة المضافة على التعاقد الممتد " لأكثر من سنة "
Time منذ ساعة Views 1862
بكين تحذر: وضع انتشار الفيروس " خطير جدا "
بكين تحذر: وضع انتشار الفيروس " خطير جدا "
Time منذ ساعة Views 2244
مصري يصمم "روبوت" لأخذ مسحات المشتبه في إصابتهم
مصري يصمم "روبوت" لأخذ مسحات المشتبه في إصابتهم
Time منذ ساعة Views 293
" السلمون " متهم بظهور موجة ثانية لكورونا في بكين
" السلمون " متهم بظهور موجة ثانية لكورونا في بكين
Time منذ ساعتين Views 2437
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
Time منذ ساعتين Views 1781
بالفيديو..مواطن يطلب من سارق سيارته إعادتها: " الكاميرا جابتك استر روحك "
بالفيديو..مواطن يطلب من سارق سيارته إعادتها: " الكاميرا جابتك استر روحك "
Time منذ 3 ساعات Views 4524
بالفيديو..مواطن يرصد تجمعًا بمقهى بالرياض دون تطبيق الإجراءات الاحترازية
بالفيديو..مواطن يرصد تجمعًا بمقهى بالرياض دون تطبيق الإجراءات الاحترازية
Time منذ 3 ساعات Views 2869