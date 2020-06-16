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" عمرو أديب " يكشف تفاصيل جديدة بشأن خطف وتعذيب مصريين بليبيا

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" عمرو أديب " يكشف تفاصيل جديدة بشأن خطف وتعذيب مصريين بليبيا

القاهرة (صدى):
كشف الإعلامي المصري عمرو أديب، عن وجود اتصالات من الإدارة المصرية طوال الوقت مع الجانب الليبي، لحل أزمة العمالة المصرية في ليبيا، وذلك عقب خطف عدد من العمال المصريين في ليبيا، وإهانتهم وتعذيبهم.

وقال أديب، إنه يبدو أن من قام بهذه التصرفات هي مليشيات خارجة عن السيطرة ولا تُعبر عن الشعب الليبي.

وأكد أن الإدارة المصرية تعطي أولوية لهذا الأمر وتتابعها بشكل كبير، وحريصة على ألا تترك أحد من أبنائها في الخارج في خطر.

وأضاف:" مصر قد تضطر للحرب للدفاع عن النفس، وهى استراتيجية الجيش المصري، الجيش المصري ليس جيشًا متعديا أو جيش احتلال أو توسعي، وحق المصريين هيجي بطرق أما سياسية أو طرق أخرى غير السياسية " .

وكان مقطع فيديو متداول قد وثق قيام قوات الوفاق بتعذيب عشرات العمال المصريين في مدينة ترهونة، بتهمة دعم الجيش الليبي والعمل في صفوفه، وتم إجبار العمال على الوقوف تحت أشعة الشمس حفاة، وعلى قدم واحدة ورفع أيديهم إلى الأعلى، كما تم إجبارهم على ترديد ألفاظ نابية والهتاف والإشادة بمدينة مصراتة.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
درجتا الفراغ الثقالي & الثقل الفراغي هما درجتي تمثيل المغناطيسية بدلالة الثقالية العددية المحورية.
د محمد ماجد بخش
الوحدات الذرية الحقيقية في الفراغ لا تحتاج تمثيل أوربتالي ويكفي التمثيل الثقالي الفراغي ( محورية ثقالية غير ممثلة أوربتاليا & أو غير محورية فراغية عددية منتظمة ) & ووحدة التمثيل الفراغي العددي هو الرابط بينهما
ابو محمد 😎
اللهم انتقم لها ياعزيز ياجبار .. آمين ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو طلال
الله يرحمه ويغفرله وياتجاوز عنه .

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