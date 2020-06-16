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بالفيديو..الأزرقي: كورونا قد ينتقل عن طريق الكلام

Time منذ 21 دقيقة
Views 1333
بالفيديو..الأزرقي: كورونا قد ينتقل عن طريق الكلام

الرياض (صدى):
أكد رئيس المنصة العلمية في مركز القيادة والتحكم الصحي في عسير استشاري الأمراض المعدية والوبائية الدكتور طارق الأزرقي، أن عدوى كورونا قد تنتقل بالرذاذ بمخالطة مصاب ليس لديه أعراض.

وقال الأزرقي أنه إذا كنت قريبا من المصاب مترين وأقل وهو يتحدث معك فمن الممكن أن ينتقل الفيروس من الشخص المصاب إلى السليم.

وأوضح أنه ينتقل أيضًا عن طريق التلامس، قائلا: " مثلاً قد يكون المصاب في مكتب ويكون ملوثاً ويأتي الشخص السليم بملامسة أسطح المكتب ثم تلمس الأغشية المخاطية في وجهك، فالفيروس لا ينتقل إلا عن طريق الفم والأنف والعين ولا يخترق الجلد ".

وشدد على أهمية الالتزام والتقيد بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وغسل اليدين دائماً سواء بالماء والصابون أو المعقمات وعدم لمس الوجه.

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أحدث التعليقات

وليد خالد
..
وليد خالد
..
وليد خالد
..
ابو محمد 😎
جزاه الله خير .. تمام ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفيه .. آمين ..

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