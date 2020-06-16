نرجس العوامي تصدم إعلامي طلب مقابلتها:«جيب أختك عشان أخوي لايمل»

أميرة خالد (صدى):
ردت الإعلامية نرجس العوامي، على شخص زعم أنه إعلامي بعدما طالبها بالخروج في موعد لمعرفة المزيد عنها والتعرف إليها عن كثب.
وعرضت العوامي، نص المحادثة التي دارت بينهما، عبر حسابها بموقع تويتر، والتي جاء فيها:" عادي أقابلك.. نشرب كوفي.. ونسولف.. حاب أتعرف عليك ".
ويأتي رد العوامي:" ما يخالف بس ممكن تجيب أختك عشان أخوي لايمل واحنا بالكوفي.. هو يتسلى واحنا بعد ".
وقالت العوامي، في ردها لإرباك هذا الشخص الذي لم تفصح عن هويته، ليرد بقوله:" أنا طلبت باحترام.. وش قلة الحيا ذي.. أنتي إعلامية وأنا إعلامي.. وحبيت أتعرف عليك.. كلامك خطأ وعيب”، فردت عليه، قائلة: “ليش وش قلت؟ ".