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تشييع جثامين 6 أشخاص من أسرة واحدة في خميس مشيط 

Time منذ 3 أيام
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تشييع جثامين 6 أشخاص من أسرة واحدة في خميس مشيط 

خميس مشيط (صدى):
قامت قبيلة المداخلة بمحافظة ‎خميس مشيط  بتشييع جثامين 6 أشخاص من أسرة واحدة، والذين لقوا مصرعهم من جراء الحادث المروري المروع بعقبة ضلع.

وأسفر الحادث عن وفاة خمسة أشخاص، ولحقت بهم طفلة في السادسة من عمرها بعد نقلها للمستشفى، حيث سيطرت حالة من الحزن على جميع أفراد القبيلة وذوي المتوفين جراء الفقد.

يذكر أن محمد بن حسن الشهري، المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، أشار إلى أن " فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم بين سيارتَين، إحداهما من نوع أكورد، والأخرى دينا، في عقبة ضلع؛ ما أدى إلى عدد من الإصابات والوفيات ".

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله لايبلانا
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله يرحمه ويغفر له وجميع موتى المسلمين
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله يرحمه ويغفر له وجميع موتى المسلمين
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
محرومه يبدو لي إنك ماتتابعين القرارات الي أصدرها باالصحيفة (المثل هذا موقوف حتى إشعار آخر)😂
عبدالرحمن سراج منشي
نلاحظ بعض التعليقات سخيفة جدا , يا ناس استثمروا هذه المساحة في ما يفيد المجتمع وتحصلون على الاجر من الله . والله لا يضيع أجر من أحسن عملا ,

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