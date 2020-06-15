نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

نرجس العوامي تصدم إعلامي طلب مقابلتها:«جيب أختك عشان أخوي لايمل»

Time منذ 45 دقيقة
Views 2687
Comment 5
نرجس العوامي تصدم إعلامي طلب مقابلتها:«جيب أختك عشان أخوي لايمل»

أميرة خالد (صدى):
ردت الإعلامية نرجس العوامي، على شخص زعم أنه إعلامي بعدما طالبها بالخروج في موعد لمعرفة المزيد عنها والتعرف إليها عن كثب.

وعرضت العوامي، نص المحادثة التي دارت بينهما، عبر حسابها بموقع تويتر، والتي جاء فيها:" عادي أقابلك.. نشرب كوفي.. ونسولف.. حاب أتعرف عليك ".

ويأتي رد العوامي:" ما يخالف بس ممكن تجيب أختك عشان أخوي لايمل واحنا بالكوفي.. هو يتسلى واحنا بعد ".

وقالت العوامي، في ردها لإرباك هذا الشخص الذي لم تفصح عن هويته، ليرد بقوله:" أنا طلبت باحترام.. وش قلة الحيا ذي.. أنتي إعلامية وأنا إعلامي.. وحبيت أتعرف عليك.. كلامك خطأ وعيب”، فردت عليه، قائلة: “ليش وش قلت؟ ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

بلبل البحر
ما شاء الله النفسية تمام على الرغم من كونها بنت وصغيرة في السن وملكة جمال !!
ام العمرين -
الله يرحمهم ويجبر كسر والدتهم ويعوضها الخير
ابوبدر
مع الاسف ان حتى الرد اللي ردت فيه غير لائق وسبق وشفناها تسولف مع راعي بعارين وتقلد وشفناها تتكلم عن الخيل وتضحك. الخ فيه مثل من جعل نفسه بسوس بعثرت به الدجاج
ابوبدر
لا حول ولا قوة الا بالله.. ابومحمد.. لا سمح الله اذا انت غلطت على وسبيت امي (الله يرحمها) وقلت فيها ماليس فيها. فهل هذا مبرر لاتعدى على امك بكلام قذر (حفظها الله) مثلا واقول اسقيه من نفس الفنجان؟ هو مخطىء مليون ٪ بس كان يمديها تحظره او تهاوشه او تنزل كلامه وتخلي العالم كلها ترد عليه وصدقني وقتها ما احد راح يرحمه. السؤال هل تويتر مفتوح للعامة او مغلق.
العنكبوت
اللهم ارحمهم واغفر لهم إن لله وإن إليه راجعون

أخر الأخبار

مساعد المويس : لدينا إشكاليات مع 2 لاعبين أجانب و 6 لاعبين محليين
مساعد المويس : لدينا إشكاليات مع 2 لاعبين أجانب و 6 لاعبين محليين
Time منذ 5 دقائق Views 144
فهد الروقي : قد يكون هناك تهاون من اللاعبين في تعاطي المنشطات
فهد الروقي : قد يكون هناك تهاون من اللاعبين في تعاطي المنشطات
Time منذ 6 دقائق Views 135
محمد الغامدي : نادي النصر لا يوجد عليه قضايا لا داخلياً ولا خاريجياً
محمد الغامدي : نادي النصر لا يوجد عليه قضايا لا داخلياً ولا خاريجياً
Time منذ 7 دقائق Views 138
بالفيديو..مضطرب نفسيا يرعب الكويتيين بإصدار أصوات غريبة من داخل مسجد ‎
بالفيديو..مضطرب نفسيا يرعب الكويتيين بإصدار أصوات غريبة من داخل مسجد ‎
Time منذ 7 دقائق Views 142
حسن الراهب : استغرب ممن يحاول أن يضرب علاقتي بنادي النصر
حسن الراهب : استغرب ممن يحاول أن يضرب علاقتي بنادي النصر
Time منذ 9 دقائق Views 180
فهد الروقي : تواجد لجنة المنشطات مطلب لجميع الأندية لنزاهة المنافسة
فهد الروقي : تواجد لجنة المنشطات مطلب لجميع الأندية لنزاهة المنافسة
Time منذ 9 دقائق Views 140
بالفيديو..الراهب يكشف حقيقة مقاضاة النصر لعدم استلام مستحقاته
بالفيديو..الراهب يكشف حقيقة مقاضاة النصر لعدم استلام مستحقاته
Time منذ 15 دقيقة Views 1342
نادي ضمك: «بن زكري سيعود قريبًا»
نادي ضمك: «بن زكري سيعود قريبًا»
Time منذ 37 دقيقة Views 1487
نرجس العوامي تصدم إعلامي طلب مقابلتها:«جيب أختك عشان أخوي لايمل»
نرجس العوامي تصدم إعلامي طلب مقابلتها:«جيب أختك عشان أخوي لايمل»
Time منذ 45 دقيقة Views 2687
شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لمحمد صلاح:«أخويا اللي بفتخر بيه»
شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لمحمد صلاح:«أخويا اللي بفتخر بيه»
Time منذ ساعة Views 1224