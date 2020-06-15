الإمارات تسمح للمواطنين بالسفر إلى وجهات محددة اعتبارا من 23 يونيو 

دبي (صدى):
سمحت السلطات الإماراتية لمواطنيها والمقيمين بها بالسفر إلى وجهات محددة اعتبارا من 23 يونيو الجاري.
وأوضحت وزارة الخارجية و التعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث؛ أنه سيتم لهذا الغرض الإعلان لاحقا عن قائمة الوجهات المسموح السفر إليها و الفئات المصرح لها بالسفر إلى جانب الإجراءات التي يتوجب التقيد بها قبل وأثناء و بعد العودة من السفر بالنسبة لمواطني دولة الإمارات و المقيمين.
ويأتي ذلك في ضوء التطورات والمؤشرات الإيجابية التي كشفت عنها عملية التقييم المستمرة من قبل الجهات المختصة على صعيد مواجهة فيروس كورونا، والتي برهنت على نجاح ملحوظ للإجراءات و التدابير المتخذة من قبل الإمارات.