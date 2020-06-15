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الإمارات تسمح للمواطنين بالسفر إلى وجهات محددة اعتبارا من 23 يونيو 

Time منذ ساعة
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الإمارات تسمح للمواطنين بالسفر إلى وجهات محددة اعتبارا من 23 يونيو 

دبي (صدى):
سمحت السلطات الإماراتية لمواطنيها والمقيمين بها بالسفر إلى وجهات محددة اعتبارا من 23 يونيو الجاري.

وأوضحت وزارة الخارجية و التعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث؛ أنه سيتم لهذا الغرض الإعلان لاحقا عن قائمة الوجهات المسموح السفر إليها و الفئات المصرح لها بالسفر إلى جانب الإجراءات التي يتوجب التقيد بها قبل وأثناء و بعد العودة من السفر بالنسبة لمواطني دولة الإمارات و المقيمين.

ويأتي ذلك في ضوء التطورات والمؤشرات الإيجابية التي كشفت عنها عملية التقييم المستمرة من قبل الجهات المختصة على صعيد مواجهة فيروس كورونا، والتي برهنت على نجاح ملحوظ للإجراءات و التدابير المتخذة من قبل الإمارات.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
ما شاء الله النفسية تمام على الرغم من كونها بنت وصغيرة في السن وملكة جمال !!
ام العمرين -
الله يرحمهم ويجبر كسر والدتهم ويعوضها الخير
ابوبدر
مع الاسف ان حتى الرد اللي ردت فيه غير لائق وسبق وشفناها تسولف مع راعي بعارين وتقلد وشفناها تتكلم عن الخيل وتضحك. الخ فيه مثل من جعل نفسه بسوس بعثرت به الدجاج
ابوبدر
لا حول ولا قوة الا بالله.. ابومحمد.. لا سمح الله اذا انت غلطت على وسبيت امي (الله يرحمها) وقلت فيها ماليس فيها. فهل هذا مبرر لاتعدى على امك بكلام قذر (حفظها الله) مثلا واقول اسقيه من نفس الفنجان؟ هو مخطىء مليون ٪ بس كان يمديها تحظره او تهاوشه او تنزل كلامه وتخلي العالم كلها ترد عليه وصدقني وقتها ما احد راح يرحمه. السؤال هل تويتر مفتوح للعامة او مغلق.
العنكبوت
اللهم ارحمهم واغفر لهم إن لله وإن إليه راجعون

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