تشييع جثامين 6 أشخاص من أسرة واحدة في خميس مشيط 

عسير (صدى):
قامت قبيلة المداخلة بمحافظة خميس مشيط بتشييع جثامين 6 أشخاص من أسرة واحدة، والذين لقوا مصرعهم من جراء الحادث المروري المروع بعقبة ضلع.
وأسفر الحادث عن وفاة خمسة أشخاص، ولحقت بهم طفلة في السادسة من عمرها بعد نقلها للمستشفى، حيث سيطرت حالة من الحزن على جميع أفراد القبيلة وذوي المتوفين جراء الفقد.
يذكر أن محمد بن حسن الشهري، المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، أشار إلى أن " فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم بين سيارتَين، إحداهما من نوع أكورد، والأخرى دينا، في عقبة ضلع؛ ما أدى إلى عدد من الإصابات والوفيات ".