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تشييع جثامين 6 أشخاص من أسرة واحدة في خميس مشيط 

Time منذ 10 دقائق
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تشييع جثامين 6 أشخاص من أسرة واحدة في خميس مشيط 

عسير (صدى):
قامت قبيلة المداخلة بمحافظة ‎خميس مشيط  بتشييع جثامين 6 أشخاص من أسرة واحدة، والذين لقوا مصرعهم من جراء الحادث المروري المروع بعقبة ضلع.

وأسفر الحادث عن وفاة خمسة أشخاص، ولحقت بهم طفلة في السادسة من عمرها بعد نقلها للمستشفى، حيث سيطرت حالة من الحزن على جميع أفراد القبيلة وذوي المتوفين جراء الفقد.

يذكر أن محمد بن حسن الشهري، المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، أشار إلى أن " فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم بين سيارتَين، إحداهما من نوع أكورد، والأخرى دينا، في عقبة ضلع؛ ما أدى إلى عدد من الإصابات والوفيات ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
مقروده هي ودبابها ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههه ..
عندما يغيب المساء
هذا حالنا في الدنيا نخرج لها نبكي ونخرج منها يبكى علينا
ابو محمد 😎
ضحك عليهم ابوهناد ..
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههه ...

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