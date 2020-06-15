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التحالف: اعترضنا طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه عسير

Time منذ 43 دقيقة
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التحالف: اعترضنا طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه عسير

الرياض (صدى):
إلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن محاولة الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط) صباح اليوم ، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم -ولله الحمد- من اعتراض واسقاط عدد من الطائرات دون طيار (المفخخة) والتي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمنطقة (عسير ).

وأوضح العقيد المالكي أن هذه المحاولة الإرهابية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية وما سبقها من محاولات لعمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة ممنهجة وتتعمد إيقاع الأضرار العالية بصفوف المدنيين باستخدام الطائرات دون طيار والتي تحمل المواد المتفجرة ، حيث بلغ مجموع الطائرات دون طيار والتي تم اطلاقها باتجاه المملكة وتم اسقاطها وتدميرها (357) طائرة دون طيار ، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ومخالفاً للأعراف والقيم السماوية والإنسانية.

وبين العقيد المالكي أن استمرار هذه الاعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات دون طيار (المفخخة) يؤكد نهج المليشيا الحوثية المتطرف واللاأخلاقي ورفضها لكافة المبادرات والتي قدمها التحالف وكذلك الجهود الأممية من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد / مارتن غريفث لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الأبرياء ، وستتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
مقروده هي ودبابها ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههه ..
عندما يغيب المساء
هذا حالنا في الدنيا نخرج لها نبكي ونخرج منها يبكى علينا
ابو محمد 😎
ضحك عليهم ابوهناد ..
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههه ...

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