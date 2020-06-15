شاهد.. لحظات ماقبل إجراء عملية إنقاذ حياة مريضة مصابة بكورونا

نجران (صدى):
رصد مقطع فيديو لحظات ماقبل إجراء عملية إنقاذ حياة مريضة مصابة بفيروس كورونا، وذلك باستخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم ECMO.
ويأتي ذلك بقيادة الدكتور حسن ال مصلوم استشاري جراحة القلب رئيس برنامج الايكمو في مستشفى الملك خالد بنجران.
وكانت وزارة الصحة سجلت 4233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليصبح الإجمالي 127541 حالة.
وأشارت الوزارة إلى تسجيل 2172 حالة تعافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 84720 حالة كما تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات بالمملكة الى 972 حالة.