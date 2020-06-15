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«هيئة الزكاة» تكشف عن نسبة ضريبة القيمة المضافة عند شراء سلعة قبل 11 مايو 

Time منذ ساعة
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«هيئة الزكاة» تكشف عن نسبة ضريبة القيمة المضافة عند شراء سلعة قبل 11 مايو 

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الفواتير الضريبية المصدرة قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة بلغت 15%.

ولفتت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إلى أن الفواتير الضريبية المصدرة قبل 11 مايو 2020م، موضحة أنه تم شراء سيارة بقيمة 30 ألف ريال في مارس 2020م، وضريبة 5%.

وأبانت أنه تم إصدار الفاتورة الضريبية في نفس التاريخ بكامل قيمة السيارة، على أن يتم تسليم السيارة في شهر أغسطس 2020م.

وأردفت الهيئة:" إذا تم إصدار الفاتورة الضريبية قبل 11 مايو 2020م، وتم تسليم السلعة في أو بعد 1 يوليو 2020م تحتسب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% من دون زيادة وذلك لأن الفاتورة الضريبية تم إصدارها قبل 11 مايو 2020م " تاريخ شراء السيارة، وإصدار الفاتورة، تاريخ إقرار زيادة الضريبة ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
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ابو محمد 😎
ضحك عليهم ابوهناد ..
ابو محمد 😎
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ابو محمد 😎
هههههههههههههههههه ...

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