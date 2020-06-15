نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

"الغذاء والدواء" تسحب جميع تشغيلات مستحضر "GLUCARE XR"

Time منذ ساعة
Views 1781
"الغذاء والدواء" تسحب جميع تشغيلات مستحضر "GLUCARE XR"

علي القحطاني (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قرارات حول نتائج تحليل القائمة الثانية من الأدوية المحتوية على مادة "ميتفورمين" .

وأوضحت الهيئة، أنه ثبتت سلامة الأدوية التالية وعدم تلوثها بشوائب NDMA:

كما قررت سحب المستحضرات التالية احترازياً بعد أن أظهرت نتائج التحليل المخبري تجاوز شوائب NDMA فيها الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي (96 نانوجرام/اليوم):

ودعت الهيئة مستخدمي هذه الأدوية إلى استشارة الطبيب المعالج لتحديد بديل مناسب قبل التوقف عنه قطعيًا، إذ أن التوقف عنه دون بديل مناسب يؤدي إلى عدم التحكم في مستويات السكر في الدم.

وشددت على أهمية إبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية أو حدوث خلل في جودتها عن طريق التواصل مع الرقم الموحد: 19999، أو البريد الالكتروني [email protected] ، أو الرابط : https://ade.sfda.gov.sa .

كما تقرر سحب جميع تشغيلات مستحضر GLUCARE XR لتجاوز شوائب NDMA الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي، وإلزام الشركة بسحب منتجاتها، داعية مستخدمي الدواء باستشارة الطبيب المعالج لتحديد بديل مناسب قبل التوقف عنه قطعيًا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههه ..
عندما يغيب المساء
هذا حالنا في الدنيا نخرج لها نبكي ونخرج منها يبكى علينا
ابو محمد 😎
ضحك عليهم ابوهناد ..
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههه ...
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههه ...

أخر الأخبار

بالفيديو.. «السند» يوضح حكم لبس الإزار في الصلاة 
بالفيديو.. «السند» يوضح حكم لبس الإزار في الصلاة 
Time منذ دقيقة Views 1031
شاهد.. مركبة خاصة تنقل أسماك فاسدة في الأحساء
شاهد.. مركبة خاصة تنقل أسماك فاسدة في الأحساء
Time منذ 6 دقائق Views 1190
تشييع جثامين 6 أشخاص من أسرة واحدة في خميس مشيط 
تشييع جثامين 6 أشخاص من أسرة واحدة في خميس مشيط 
Time منذ 9 دقائق Views 1631
انتحار وافد بالكويت من جديد في ظروف غامضة
انتحار وافد بالكويت من جديد في ظروف غامضة
Time منذ 19 دقيقة Views 193
بالفيديو.. التميمي يتحدث بعفويته وخفة دمه عن خوف كبار السن من زوجاتهم 
بالفيديو.. التميمي يتحدث بعفويته وخفة دمه عن خوف كبار السن من زوجاتهم 
Time منذ 19 دقيقة Views 503
وزير الاتصالات: «ملتزمون بتطوير وتمكين القيادات الرقمية»
وزير الاتصالات: «ملتزمون بتطوير وتمكين القيادات الرقمية»
Time منذ 26 دقيقة Views 1317
شاهد.. أشباح تتمرن فجرًا على آلات رياضية
شاهد.. أشباح تتمرن فجرًا على آلات رياضية
Time منذ 28 دقيقة Views 774
مودل روز تثير غضب جمهورها برقصة مثيرة
مودل روز تثير غضب جمهورها برقصة مثيرة
Time منذ 35 دقيقة Views 509
زواج شاب من امرأة بعمر الـ62 سنة
زواج شاب من امرأة بعمر الـ62 سنة
Time منذ 36 دقيقة Views 495
قشور المانجا هل تصلح للأكل وهل هي مفيدة
قشور المانجا هل تصلح للأكل وهل هي مفيدة
Time منذ 37 دقيقة Views 466