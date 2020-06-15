نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الاتحاد الإيطالي يعلن عن طاقم تحكيم نهائي الكأس

Time منذ ساعة
Views 1531
الاتحاد الإيطالي يعلن عن طاقم تحكيم نهائي الكأس

وكالات (صدى):
عين الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الحكم دانييلي دوفيري لإدارة المباراة النهائية لكأس إيطاليا والتي تجمع يوفنتوس مع نابولي الأربعاء المقبل.

وأدار لدوفيري 17 مباراة بالموسم الحالي من الدوري الإيطالي، حيث أشهر 63 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوتين واحتسب ضربة جزاء واحدة خلال تلك المباريات.

وتولى ماسيميليانو إيراتي مراقبة تقنية حكم الفيديو المساعد فيما سيكون جيانباولو كالفاريسي حكما رابعاً، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي يسند فيها إلى الحكم دوفيري إدارة مباراة نهائية لبطولة كبرى خلال مسيرته.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههه ..
عندما يغيب المساء
هذا حالنا في الدنيا نخرج لها نبكي ونخرج منها يبكى علينا
ابو محمد 😎
ضحك عليهم ابوهناد ..
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههه ...
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههه ...

أخر الأخبار

بالفيديو.. «السند» يوضح حكم لبس الإزار في الصلاة 
بالفيديو.. «السند» يوضح حكم لبس الإزار في الصلاة 
Time منذ دقيقة Views 1031
شاهد.. مركبة خاصة تنقل أسماك فاسدة في الأحساء
شاهد.. مركبة خاصة تنقل أسماك فاسدة في الأحساء
Time منذ 6 دقائق Views 1190
تشييع جثامين 6 أشخاص من أسرة واحدة في خميس مشيط 
تشييع جثامين 6 أشخاص من أسرة واحدة في خميس مشيط 
Time منذ 9 دقائق Views 1625
انتحار وافد بالكويت من جديد في ظروف غامضة
انتحار وافد بالكويت من جديد في ظروف غامضة
Time منذ 19 دقيقة Views 193
بالفيديو.. التميمي يتحدث بعفويته وخفة دمه عن خوف كبار السن من زوجاتهم 
بالفيديو.. التميمي يتحدث بعفويته وخفة دمه عن خوف كبار السن من زوجاتهم 
Time منذ 19 دقيقة Views 503
وزير الاتصالات: «ملتزمون بتطوير وتمكين القيادات الرقمية»
وزير الاتصالات: «ملتزمون بتطوير وتمكين القيادات الرقمية»
Time منذ 25 دقيقة Views 1317
شاهد.. أشباح تتمرن فجرًا على آلات رياضية
شاهد.. أشباح تتمرن فجرًا على آلات رياضية
Time منذ 28 دقيقة Views 774
مودل روز تثير غضب جمهورها برقصة مثيرة
مودل روز تثير غضب جمهورها برقصة مثيرة
Time منذ 35 دقيقة Views 509
زواج شاب من امرأة بعمر الـ62 سنة
زواج شاب من امرأة بعمر الـ62 سنة
Time منذ 36 دقيقة Views 495
قشور المانجا هل تصلح للأكل وهل هي مفيدة
قشور المانجا هل تصلح للأكل وهل هي مفيدة
Time منذ 36 دقيقة Views 462