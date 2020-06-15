الاتحاد الإيطالي يعلن عن طاقم تحكيم نهائي الكأس

وكالات (صدى):
عين الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الحكم دانييلي دوفيري لإدارة المباراة النهائية لكأس إيطاليا والتي تجمع يوفنتوس مع نابولي الأربعاء المقبل.
وأدار لدوفيري 17 مباراة بالموسم الحالي من الدوري الإيطالي، حيث أشهر 63 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوتين واحتسب ضربة جزاء واحدة خلال تلك المباريات.
وتولى ماسيميليانو إيراتي مراقبة تقنية حكم الفيديو المساعد فيما سيكون جيانباولو كالفاريسي حكما رابعاً، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي يسند فيها إلى الحكم دوفيري إدارة مباراة نهائية لبطولة كبرى خلال مسيرته.