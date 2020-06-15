نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

" الزعاق ": حركة السحب ستتذبذب مع انتصاف مربعانية القيظ ومدتها 40 يوما 

Time منذ ساعة
Views 1847
Comment 2
" الزعاق ": حركة السحب ستتذبذب مع انتصاف مربعانية القيظ ومدتها 40 يوما 

علي القحطاني (صدى):
خلال الأيام القادمة ستتذبذب حركة السحب مع انتصاف مربعانية القيظ " لها الآن 13 يوماً " ومدتها أربعين يوماً.

قال الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، إنه خلال الأيام القادمة ستتذبذب حركة السحب مع انتصاف مربعانية القيظ " لها الآن 13 يوماً " ومدتها أربعين يوماً.

وأوضح الزعاق عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر "، أن حركة السحب يا غربية يا شرقية لكن من باب التخصيص مع دخول موسم الوسم بين الشمال الغربي للغرب في المربعانية.

ولفت الزعاق إلى أنه مع دخول موسم المربعانية الجنوبية الشرقية والغربية بحسب السحب تشتد في الموسم هذه السحب الشرقية ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
هذا حالنا في الدنيا نخرج لها نبكي ونخرج منها يبكى علينا
ابو محمد 😎
ضحك عليهم ابوهناد ..
ابو محمد 😎
هههههههههههههههههه ...
عندما يغيب المساء
خرج ل الدنيا وانا عاري الجسم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ولا حيلتي فيها يكون الدموعي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ولامت غطوا بالكفن كامل الجسم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، والي يشيعني يهل الدموعي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، وما بين هذا وذاك يتغير الجسم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، واحياً يلحقني شباعه وجوعي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، مشيت في الدنياعلى واضح الرسم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، وجنبت خطواتي ردايا الطبوعي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، أخذت منها ماكتب لي وبالقسم ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، رضيت بأخلاقي وشكلي ونوعي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، يا بوي شوقي زاد يا ناحل الجسم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ومن حزن قلبي حانياتاً ضلوعي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، أفخر بصيتك لا ذكر قبلي الاسم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، لكن من شوقي تناثر دموعي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، وهذا الشهر اربع وجوهاً وبألاسم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، تكفنت والحزن نغص هجوعي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، واليوم بعد أظهر ريحت بالجسم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، وصحيت من فجعه لقلبي تروعي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، بكيت من قوله فلانه بألاسم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ماتت وكررت الدعاء بالرجوعي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ومن الغبن حست طعنات بالجسم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، وصرخات قلبي مثل صوت الرضيع،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، وخرجت ل الدنيا وانا عاري الجسم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ولا حيلتي فيها يكون الدموعي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ولامت غطوا بالكفن كامل الجسم،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، والي يشيعني يهل الدموعي،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. «السند» يوضح حكم لبس الإزار في الصلاة 
بالفيديو.. «السند» يوضح حكم لبس الإزار في الصلاة 
Time منذ دقيقة Views 1027
شاهد.. مركبة خاصة تنقل أسماك فاسدة في الأحساء
شاهد.. مركبة خاصة تنقل أسماك فاسدة في الأحساء
Time منذ 6 دقائق Views 1185
تشييع جثامين 6 أشخاص من أسرة واحدة في خميس مشيط 
تشييع جثامين 6 أشخاص من أسرة واحدة في خميس مشيط 
Time منذ 9 دقائق Views 1622
انتحار وافد بالكويت من جديد في ظروف غامضة
انتحار وافد بالكويت من جديد في ظروف غامضة
Time منذ 19 دقيقة Views 193
بالفيديو.. التميمي يتحدث بعفويته وخفة دمه عن خوف كبار السن من زوجاتهم 
بالفيديو.. التميمي يتحدث بعفويته وخفة دمه عن خوف كبار السن من زوجاتهم 
Time منذ 19 دقيقة Views 503
وزير الاتصالات: «ملتزمون بتطوير وتمكين القيادات الرقمية»
وزير الاتصالات: «ملتزمون بتطوير وتمكين القيادات الرقمية»
Time منذ 25 دقيقة Views 1317
شاهد.. أشباح تتمرن فجرًا على آلات رياضية
شاهد.. أشباح تتمرن فجرًا على آلات رياضية
Time منذ 28 دقيقة Views 774
مودل روز تثير غضب جمهورها برقصة مثيرة
مودل روز تثير غضب جمهورها برقصة مثيرة
Time منذ 35 دقيقة Views 505
زواج شاب من امرأة بعمر الـ62 سنة
زواج شاب من امرأة بعمر الـ62 سنة
Time منذ 36 دقيقة Views 495
قشور المانجا هل تصلح للأكل وهل هي مفيدة
قشور المانجا هل تصلح للأكل وهل هي مفيدة
Time منذ 36 دقيقة Views 457