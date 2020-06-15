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نادي ضمك يستنجد باتحاد الكرة بعد اعتذار" بن زكري"

Time منذ ساعة
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نادي ضمك يستنجد باتحاد الكرة بعد اعتذار" بن زكري"

ماجد محمد (صدى):
أعلن مدرب نادي ضمك نور الدين بن زكري رفضه لاستئناف الدوري في الوقت الحالي؛ حيث أرسل نادي ضمك خطابًا لاتحاد الكرة يطلب فيه الاستعانة بخدمات المدرب السعودي سعد الشهري، والذي يتولى حاليا تدريب المنتخب الأولمبي.

واعتذر المدرب الجزائري نور الدين بن زكري الذي يعيش حاليا في مدينة ميلانو الإيطالية، عن العودة متحججا بتقدمه في العمر ومبدياً مخاوفه من الإصابة بجائحة فيروس كورونا.

وينتهي العقد المبرم بين زكري وفرسان الجنوب، أواخر يونيو الجاري، بينما يتقاضى مرتباً شهرياً لا يتجاوز 90 ألف ريال سعودي.

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ابو محمد 😎
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ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
عندما يغيب المساء
والله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎
الله يرحمهم برحمته الواسعه ويحسن عزاء من فقدهم .. آمين ..

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