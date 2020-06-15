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"الداخلية" تُعيد التذكير بعقوبات التجمعات العمالية

Time منذ ساعة
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"الداخلية" تُعيد التذكير بعقوبات التجمعات العمالية

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الداخلية، التذكير بعقوبة التجمعات العمالية (أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات، أو المزارع، ونحوها خلاف مساكنهم).

وأوضحت الوزارة، أن العقوبة في المرة الأولى على المنشأة أو المسؤول هي غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، و100 ألف في المرة الثانية، وفي المرة الثالثة ستتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول إلى النيابة العامة.

وأشارت إلى أنه بشأن الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك، فستتم المعاقبة بغرامة مالية قدرها 5 آلاف في المرة الأولى، و10 آلاف في المرة الثانية، والإحالة إلى النيابة العامة في المرة الثالثة.

وأكدت أنه في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة ستة أشهر، وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

ونبهت على كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقة مكة المكرمة فيكون الإبلاغ على الرقم (911).

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
ابو محمد 😎
الله يرحمهم برحمته الواسعه ويحسن عزاء من فقدهم .. آمين ..
عندما يغيب المساء
تروشي فالماء يطهر كل شيء
عندما يغيب المساء
الله يوجه لهم
ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله .. .. واضح انه مزاح وسيع صدر وراعي علوم طيبه .. .. الله يطول بعره على طاعته ويلم اولاده واهل بيته .. آمين ..

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